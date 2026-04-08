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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

¡Dos minutos brutales para el Barcelona! Pau Cubarsi es expulsado tras la intervención del VAR, que anula una tarjeta amarilla, antes de que Julián Álvarez marque para el Atlético de Madrid

P. Cubarsi
J. Alvarez
Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones

El Spotify Camp Nou vivió un terremoto futbolístico en el final del primer tiempo del partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético de Madrid. Lo que parecía una noche de dominio blaugrana se convirtió en pesadilla cuando Pau Cubarsí fue expulsado tras una polémica revisión del VAR.

  • El VAR sanciona a Cubarsí

    El partido cambió en el minuto 43. Tras perder el balón en campo rival, el Atlético de Madrid montó un contraataque letal. Julián Álvarez envió un pase preciso a Giuliano Simeone y, en su afán por recuperar la posición, Cubarsi derribó al delantero argentino cerca del área.

    El árbitro István Kovács mostró primero amarilla, pero el VAR le aconsejó revisar la jugada en el monitor. Tras revisar las imágenes, Kovács cambió su decisión, expulsó a Cubarsí por ser último hombre y dejó al equipo de Hansi Flick con diez justo antes del descanso.


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  • Álvarez silencia el Camp Nou

    La sanción para los locales no acabó con la expulsión del joven central. Álvarez, quien ya había generado peligro, ejecutó el posterior tiro libre. El argentino, considerado uno de los mejores rematadores del continente, colocó el balón con precisión.

    El ariete atlético golpeó con precisión, superó la barrera y colocó el balón en la escuadra, inalcanzable para Joan García. Un doble golpe para un Barça que dominó, pero falló en ambas áreas.

    En la segunda parte, Alexander Sorloth amplió la ventaja y sentenció el encuentro.


  • Dominio sin goles para los hombres de Flick

    Antes de la tormenta, el Barcelona dominaba. Marcus Rashford fue un torbellino por la izquierda y obligó a Musso a varias paradas espectaculares. El público celebró un gol del inglés asistido por Lamine Yamal, pero se anuló por un ajustado fuera de juego del joven ‘10’.

    El propio Yamal brilló al driblar a tres defensas en el 32’, aunque Robin Le Normand bloqueó su disparo. Con el equipo de Flick jugando con fluidez, la falta de puntería de Robert Lewandowski y los centros imprecisos mantuvieron vivo al Atlético hasta su ocasión de oro.


  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Simeone aprovecha la ocasión

    El Atlético mostró su habitual tenacidad. Aunque tuvo poca posesión en la primera parte, su sólida defensa dio resultado. Diego Simeone debió realizar un cambio temprano tras la lesión de David Hancko, reemplazado por Marc Pubill a los 30 minutos. Pese a ello, los rojiblancos mantuvieron su orden y golpearon en el momento justo para ampliar la ventaja.

    Con una ventaja global de 2-0, Simeone confía en cerrar la eliminatoria, aunque el Barça, con jugadores como Lamine Yamal y Robert Lewandowski, aún cree en la remontada.

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