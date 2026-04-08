¡Dos minutos brutales para el Barcelona! Pau Cubarsi es expulsado tras la intervención del VAR, que anula una tarjeta amarilla, antes de que Julián Álvarez marque para el Atlético de Madrid

El partido cambió en el minuto 43. Tras perder el balón en campo rival, el Atlético de Madrid montó un contraataque letal. Julián Álvarez envió un pase preciso a Giuliano Simeone y, en su afán por recuperar la posición, Cubarsi derribó al delantero argentino cerca del área.

El árbitro István Kovács mostró primero amarilla, pero el VAR le aconsejó revisar la jugada en el monitor. Tras revisar las imágenes, Kovács cambió su decisión, expulsó a Cubarsí por ser último hombre y dejó al equipo de Hansi Flick con diez justo antes del descanso.



