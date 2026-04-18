«¡Dos jugadores vienen a marcarme!»: Gabriel habla sobre la eficacia del Arsenal en los saques de esquina y lo que piensa en cada jugada a balón parado

Gabriel ha sido clave en el norte de Londres por su solidez defensiva y su aporte en el área rival. Tras superar las 250 partidos con el Arsenal, el brasileño se acerca al récord de goles de Laurent Koscielny como defensa. Según él, su instinto de delantero, forjado en Sudamérica, es la clave.

«Está bastante bien», declaró Gabriel a la web oficial de los Gunners. «Me alegra marcar cuando puedo y ahora estoy cerca del récord del Arsenal. Quiero formar parte de su historia, así que me encantaría conseguirlo. De niño jugaba de delantero, así que hacía muchos goles. Obviamente, es más difícil como defensa, pero he trabajado mucho. Lo entreno a diario, como todos. La gente habla de que Gabi marca en los córners, pero es un trabajo de equipo. Todos preparamos las jugadas a balón parado y todos nos ayudamos».