Dos escándalos desencadenan el anuncio de la FIFA: nuevas normas sobre tarjetas rojas para el Mundial 2026

En febrero, durante la ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, el jugador local Gianluca Prestianni protagonizó un presunto incidente racista. El argentino, ausente de la convocatoria mundialista de la Albiceleste, habría proferido insultos racistas contra Vinicius Junior, aunque se tapó la boca con la camiseta para no ser visto. Aunque fue sancionado, terminó el partido.

A mediados de abril, la UEFA lo sancionó con seis partidos «por conducta discriminatoria». Dos semanas después, la FIFA extendió la pena a todas las competiciones, por lo que se habría perdido los dos primeros encuentros de la fase de grupos del Mundial de haber sido convocado.