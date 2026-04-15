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Manuel Neuergetty
Jonas Rütten

Traducido por

Dos errores y la lucha por el récord: Manuel Neuer vive una montaña rusa de emociones contra el Real Madrid

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
M. Neuer
L. Messi
I. Casillas

Aún no se sabe cuánto tiempo seguirá jugando Manuel Neuer. Si se queda un año más en el FC Bayern, podría alcanzar un récord histórico.

El legendario portero del Bayern Múnich fue titular por 137.ª vez en la Liga de Campeones, en el partido de vuelta de cuartos contra el Real Madrid, superando a Lionel Messi (136). El líder sigue siendo Iker Casillas, con 149 titularidades con el Madrid. 

Su partido récord empezó de la peor forma: a los 35 segundos, sin presión, entregó el balón a Arda Güler. El turco, sin pensarlo, lanzó desde 30 metros por encima del capitán bávaro y batió la portería muniquesa. También en el 1-2, Neuer tuvo mala suerte tras un tiro libre de Güler. 

Ya en la ida había mostrado dudas al intentar acelerar el juego en transiciones. Aun así, sus múltiples paradas resultaron decisivas para el 2-1 y le valieron el premio a mejor del partido de la UEFA.

  • Si Neuer renueva un año más con el Bayern y juega las posibles semifinal y final de esta Champions, el récord de Casillas peligraría.

    Solo en la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Bayern tiene garantizados ocho partidos la próxima temporada, a los que probablemente se sumarán algunos de eliminatoria. Así pues, el jugador de 40 años aún podría alcanzar este récord de la Liga de Campeones.

    Sin embargo, probablemente no basará en ello su decisión de futuro, aún pendiente. Ya lo indicó el martes en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Madrid, al asegurar que la posibilidad de ganar el título no influirá en su elección.

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  • Urbig NeuerGetty Images

    Neuer podría renovar con el Bayern; Urbig tendría más minutos.

    Neuer anunció que pronto habrá una decisión conjunta con el club. «No tardaré mucho en armarme de valor y decidir. Entonces mantendré conversaciones con el club», añadió.

    Los directivos del Bayern ya han indicado que estarían dispuestos a renovarle un año más, si él quiere. Neuer ha repetido que escuchará a su cuerpo antes de decidir.

    Según Sport Bild, la renovación por un año es “probable”. De ser así, el club quiere que el campeón del mundo de 2014 juegue menos la próxima temporada, mientras que su suplente, Jonas Urbig, disputaría más minutos para prepararse para la era posterior a Neuer. Se estima que el guardameta de 22 años disputaría unos 20 encuentros.

    Esta temporada ya ha jugado 14 partidos, aprovechando la baja de Neuer por lesiones musculares que le hicieron perderse seis encuentros a principios de año.

  • Liga de Campeones: Manuel Neuer persigue el récord de Casillas

    PuestoJugadoresPartidos como titular en la ChampionsClub
    1Iker Casillas149Real Madrid
    2Manuel Neuer137FC Bayern
    3Lionel Messi136FC Barcelona
    4Sergio Ramos129Real Madrid
    5Xavi126FC Barcelona
    6Raúl123Real Madrid
    7Sergio Busquets121FC Barcelona
    8Gerard Piqué120FC Barcelona
    9Thomas Müller119FC Bayern
    10Ryan Giggs118Manchester United
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