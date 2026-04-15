Dos errores y la lucha por el récord: Manuel Neuer vive una montaña rusa de emociones contra el Real Madrid

El legendario portero del Bayern Múnich fue titular por 137.ª vez en la Liga de Campeones, en el partido de vuelta de cuartos contra el Real Madrid, superando a Lionel Messi (136). El líder sigue siendo Iker Casillas, con 149 titularidades con el Madrid.

Su partido récord empezó de la peor forma: a los 35 segundos, sin presión, entregó el balón a Arda Güler. El turco, sin pensarlo, lanzó desde 30 metros por encima del capitán bávaro y batió la portería muniquesa. También en el 1-2, Neuer tuvo mala suerte tras un tiro libre de Güler.

Ya en la ida había mostrado dudas al intentar acelerar el juego en transiciones. Aun así, sus múltiples paradas resultaron decisivas para el 2-1 y le valieron el premio a mejor del partido de la UEFA.