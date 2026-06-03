El Real Madrid ha fichado a Dumfries por 20 millones de euros, una cifra baja para un lateral de su nivel. Fabrizio Romano ya ha confirmado el acuerdo con su famoso «here we go». Solo faltan los trámites finales para hacerlo oficial.

El acuerdo, cerrado el martes por la noche, supone un gran golpe para Florentino Pérez, que fichará a un lateral de probada solvencia internacional sin entrar en subasta. Dumfries, pilar del Inter, ya ha aceptado las condiciones del gigante español. Solo quedan los trámites formales antes del anuncio oficial.







