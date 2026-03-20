Dónde ver el Arsenal-Manchester City: canal de televisión, retransmisión en directo, alineaciones

Este fin de semana no solo hay ligas. En Inglaterra está prevista la final de la Carabao Cup entre el Arsenal y el Manchester City, que se disputará el domingo 22 de marzo a las 17:30. Los Gunners llegan tras pasar de ronda en la Liga de Campeones, donde eliminaron al Bayer Leverkusen; por su parte, el equipo de Guardiola busca la revancha tras la doble derrota europea ante el Real Madrid, que le costó a los Citizens la eliminación de la Liga de Campeones.



