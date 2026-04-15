Dembélé brilló el martes en Anfield. Marcó dos goles, en los minutos 72 y 91, que silenciaron a la afición local y clasificaron al PSG para las semifinales de la Liga de Campeones. Ya suma cuatro tantos en diez partidos europeos esta temporada. Tras ser nombrado mejor jugador del partido, acudió al programa estadounidense CBS Sports Golazo.

Antes de analizar aspectos tácticos, bromeó con el equipo del plató, entre el que se encontraba el exinternacional francés Thierry Henry, admitiendo con una sonrisa que «mi inglés es malo» y optando por continuar la entrevista en su lengua materna.