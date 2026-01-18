Mientras que Amorim estaba agobiado por la constante crítica de los veteranos de United, los expertos solo tenían cosas positivas que decir sobre el primer partido de Michael Carrick a cargo.

Wayne Rooney estaba "absolutamente encantado" y "absolutamente emocionado por los jugadores, por los fans - los fans han sido privados de eso en los últimos años". Gary Neville subrayó que "no era el momento de dejarse llevar" pero apenas podía contenerse. "Día absolutamente increíble", dijo el ex capitán del United. "Los goles ayudan, el resultado ayuda, pero Dios mío, era necesaria esa actuación. Michael Carrick ha jugado en grandes equipos del United, sabe cómo se ve."

Incluso Roy Keane, que dio la bienvenida a Carrick en el trabajo dos días antes criticando a su esposa, tuvo palabras amables y lo llamó "un día perfecto". Pero lo más importante fue la reacción de los jugadores actuales del United, de quienes Carrick logró sacar lo mejor el sábado y con quienes trabajará durante el resto de la temporada.

"Increíble, increíble," dijo Lisandro Martínez. "Creo que una cosa importante que Michael Carrick dijo fue 'usa la energía de la gente' y hoy creo que lo hicimos y cuando estamos juntos así es imposible perder en casa. Hoy sientes una energía diferente cuando ves los ojos de los jugadores."

Una energía diferente es ciertamente lo que United necesitaba después del ciclo de negatividad de Amorim, sus comentarios extravagantes sobre la calidad del equipo y sus ataques individuales a los jugadores. Pero han hecho un nuevo comienzo bajo Carrick, y el mejor comienzo posible.

