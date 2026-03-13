En el mercado de invierno, el Inter se ha movido sobre todo en el mercado de salidas, con las cesiones de Asllani, Palacios y los hermanos Carboni (Franco y Valentin); ningún fichaje para el primer equipo —la única incorporación a mitad de temporada fue la del croata Leon Jakirovic, que se unió al equipo sub-23—; sin embargo, Marotta y Ausilio cerraron un fichaje de futuro, asegurándose al centrocampista francés Yanis Massolin, nacido en 2002 y procedente del Modena, que terminará la temporada en la Serie B y llegará a Milán en verano.
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Donadoni sobre Massolin: «No hace falta ser un genio para valorar sus cualidades». Cuánto pagó el Inter, su posición y sus características
«SI LO HA FICHADO EL INTER…»
El entrenador del Spezia, Roberto Donadoni —rival del Modena en la 30.ª jornada de la Serie B—, habló también de las cualidades de Massolin durante la rueda de prensa previa al partido: «Si el Inter ha pensado en ficharlo,no hace falta ser un genio para valorar sus cualidades; es un jugador que merece una atención especial, aunque yo no soy de esos entrenadores que dicen a sus jugadores que se peguen al rival: es imprescindible no dejarle girar cuando tiene la espalda a la portería».
Por cierto, el Modena ganó 3-0 con un doblete de De Luca y un gol de Gliozzi; Massolin salió desde el banquillo a tres minutos del final en sustitución de Santoro.
CUÁNTO HA PAGADO EL INTER, POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El Inter ha invertido 3,5 millones de euros en Yanis Massolin, cerrando una operación de traspaso definitivo con el jugador, que ha firmado un contrato de cuatro años y medio, con vencimiento fijado para el 30 de junio de 2030. Es un comodín del centro del campo que nació como segundo delantero, pero al retroceder unos metros ha encontrado su posición ideal: mediapunta natural, aunque en caso necesario también puede desempeñar otras funciones en la línea de medio campo, tanto como creador de juego como avanzando hacia la zona de tres cuartos. Centrocampista físicamente fuerte, hábil en el juego aéreo gracias a sus 190 cm de altura y, por sus características y nacionalidad, a menudo se le ha comparado con Adrien Rabiot. Su llegada a Italia le ha ayudado a mejorar tácticamente, pero también físicamente; Massolin ha aumentado su masa muscular, volviéndose más robusto y preparado para los duelos.