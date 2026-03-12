El Inter ha invertido 3,5 millones de euros en Yanis Massolin, cerrando una operación definitiva con el jugador, que ha firmado un contrato de cuatro años y medio, con vencimiento fijado para el 30 de junio de 2030. Es un comodín del centro del campo que nació como segundo delantero, pero que, retrocediendo unos metros, ha encontrado su posición ideal: mediocampista natural, que, en caso necesario, también puede jugar en otras posiciones del equipo, tanto como organizador como avanzando en el mediocampo ofensivo. Es un centrocampista fuerte físicamente, bueno en el juego aéreo gracias a sus 190 cm de altura y, por sus características y nacionalidad, a menudo se le ha comparado con Adrien Rabiot. Su llegada a Italia le ha ayudado a mejorar tácticamente, pero también físicamente, ya que Massolin ha aumentado su masa muscular y se ha vuelto más fuerte, listo para los choques.