Dominik Szoboszlai lanza una advertencia al Liverpool sobre la Conference League tras el decepcionante empate ante el Tottenham

La derrota del domingo deja al actual campeón de la Premier League en quinta posición de la tabla, a dos puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y solo un punto por delante del Chelsea, sexto. El Liverpool suma actualmente 49 puntos en 30 partidos, y solo le quedan ocho encuentros por disputar hasta el final de la temporada. En declaraciones a Sky Sports tras el perjudicial empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, Szoboszlai lanzó una severa advertencia a sus compañeros.

«Tenemos que despertar», instó el centrocampista, apelando a la unidad. «Si seguimos así, la próxima temporada tendremos que conformarnos con jugar la Conference League. Deberían apoyarnos ahora que estamos pasando por un momento difícil, porque la temporada pasada, cuando nos proclamamos campeones a cuatro jornadas del final, todo el mundo estaba feliz».