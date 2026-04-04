Dominik Szoboszlai critica la «catastrófica» temporada del Liverpool y advierte de un desastre en la Liga de Campeones tras la goleada sufrida ante el Manchester City en la FA Cup

El Liverpool sufrió una abultada derrota por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, un resultado que puso de manifiesto el alcance de las dificultades que atraviesa el equipo y que ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la trayectoria actual del club. Erling Haaland fue el protagonista absoluto del partido, al transformar un penalti en el minuto 39 que abrió la veda. A continuación, anotó dos goles más, mientras que Antoine Semenyo sumó otro.

Cuando se le preguntó en Spíler TV si el lanzamiento de penalti había sido el punto de inflexión, Szoboszlai respondió: «No creo que el penalti fuera el punto de inflexión, sino que fue el segundo gol encajado lo que cambió el partido. Queda un minuto y podrías llegar al descanso con un 1-0, pero si encajas otro antes de eso, no es positivo salir después con la sensación de que aún tienes opciones a domicilio contra el Manchester City. Porque creo que pocos equipos pueden remontar un 2-0 en contra ante el City. Así que diría que el segundo gol fue el punto de inflexión».