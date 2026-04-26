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Dominic Calvert-Lewin evitó la roja por tirar del pelo a Marc Cucurella, solo dos semanas después de que Lisandro Martínez fuera expulsado por lo mismo contra el delantero del Leeds
Polémica en Wembley
La semifinal de la FA Cup entre Chelsea y Leeds, con mucho en juego, se caldeó a mediados de la primera parte por un momento polémico. Los Blues ganaban 1-0 gracias a un cabezazo de Enzo Fernández, pero un pase largo a Calvert-Lewin provocó un encontronazo con Marc Cucurella.
Mientras el defensa español se cruzaba ante el delantero, Calvert-Lewin pareció agarrar un mechón del característico pelo del jugador del Chelsea. El árbitro Jarred Gillett y sus asistentes no vieron inicialmente el incidente, permitiendo que el juego continuara mientras Cucurella se desplomaba sobre el césped.
Tras revisar el VAR, Calvert-Lewin, que protestó su inocencia, pudo seguir en juego sin tarjeta amarilla, sorpresivamente para muchos.
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Los aficionados del Manchester United están furiosos
La ausencia de sanción a Calvert-Lewin provocó indignación, sobre todo entre los seguidores del Manchester United. Dos semanas antes, el defensa del United Lisandro Martínez había recibido una tarjeta roja directa por la misma infracción en Old Trafford. Entonces, la “víctima” fue el propio Calvert-Lewin.
Las redes se llenaron de críticas a la PGMOL por falta de coherencia. Un aficionado frustrado resumió: «Hace dos semanas, Lisandro Martínez vio la roja por tocar el pelo de Calvert-Lewin. Hoy ha hecho lo mismo con Cucurella y no le han amonestado porque no es del United».
El precedente de Martínez
El incidente de Martínez sigue siendo un tema delicado para los Red Devils, cuyo defensa fue sancionado con tres partidos por conducta violenta. Durante el partido, Martínez pareció perder los nervios en un forcejeo físico, lo que provocó la intervención del VAR y su expulsión.
El United recurrió la suspensión, pero el comité disciplinario de la FA rechazó el recurso. En su informe, el comité admitió que otras formas de conducta violenta pueden ser más peligrosas, pero afirmó: «en aras del interés general del fútbol, tirar del pelo no debe tolerarse y debe desalentarse con un castigo coherente».
Ahora esa declaración se vuelve en contra de las autoridades tras la indulgencia con Calvert-Lewin.
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La frustración de Carrick aumentó.
La decisión de eximir de responsabilidad al delantero del Leeds ha avivado la sensación de injusticia en Old Trafford. Tras la tarjeta roja a Martínez, el técnico del United, Michael Carrick, calificó la decisión como «una de las peores» que había visto, y su equipo acabó perdiendo 2-1. La posterior sanción deja al United con pocos efectivos en una fase crucial de la temporada.
Queda por ver si Calvert-Lewin sufrirá algún castigo retroactivo, tras la derrota 1-0 del Leeds ante el Chelsea que lo eliminó de la FA Cup el domingo.