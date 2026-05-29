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¡Doble o nada! ¿Ganar la Premier y la Champions hará que Mikel Arteta renueve con el Arsenal o que busque igualar a Arsène Wenger?
Títulos ganados por Arteta como entrenador del Arsenal
Tras el intento de Unai Emery de suceder a Arsène Wenger, Arteta —que había trabajado con Pep Guardiola en el Manchester City— regresó al Emirates Stadium en diciembre de 2019.
Sin experiencia como entrenador, se adaptó rápido y ganó la FA Cup 2020 y la Community Shield ese mismo año. En los siguientes cinco años solo sumó ese otro título en el partido inaugural de la temporada.
Tras seis años sin Champions, el equipo se reconstruyó y se convirtió en aspirante al título, aunque acabó subcampeón tras Manchester City o Liverpool en tres cursos seguidos.
Las dudas sobre la fortaleza del equipo y la capacidad de Arteta crecieron. La respuesta llegó en la 2025-26: Arsenal ganó su primer título de liga desde los «Invincibles» de 2003-04 y disputará la final de la Champions contra el París Saint-Germain este sábado.
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¿Una doble victoria haría que Arteta se replanteara sus opciones?
El Arsenal aspira a ganar ese emblemático trofeo por primera vez. Si lo logra, ¿podría Arteta —cuyo contrato vence en 2027— buscar nuevos retos?
Al preguntarle, la leyenda de los Gunners, en colaboración con Spreadex Sports, declaró a GOAL: «No estoy de acuerdo. Hay que valorar hasta dónde ha llevado al club, las dificultades que afrontó desde el principio y el apoyo constante del club.
Recuerdo haber hablado con Edu y cómo el club siempre lo respaldó. Que hayan avanzado y tenido éxito es lo que todos valoramos.
«Cambiar de entrenador es fácil, pero si confías en tu gente, le das recursos y al final ganas, la historia es mucho mejor y demuestra que la estabilidad y la fe en el proyecto funcionan».
¿Podrá Arteta igualar la trayectoria de Wenger en el norte de Londres?
El copresidente del Arsenal, Josh Kroenke, asegura que renovar a Arteta es «prioridad absoluta». La directiva y la afición quieren verle seguir los pasos de Wenger y afianzarse en el banquillo muchos años.
Al preguntarle si Arteta puede igualar los 22 años de Wenger al frente del equipo, Parlour —que trabajó con Le Professeur— añadió: «¿Por qué no? La estabilidad que ha aportado al Arsenal, parte del ADN del club, les permite aspirar a cada título.
La consistencia de los últimos años es increíble y este año se mantiene. Además, la llegada del director deportivo, Andrea Berta, y sus fichajes han dado más profundidad a la plantilla. Todo demuestra lo bien gestionado que está el Arsenal Football Club y ojalá sigan así».
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En Hungría se disputará el título de la Liga de Campeones
Arteta ha evitado hablar de su futuro, pues el Arsenal aún pelea por títulos. Ha repetido que ese asunto se resolverá al final de la temporada.
Ese momento llegará tras enfrentarse al PSG en Budapest, con la esperanza de que a las desenfrenadas celebraciones en Hungría —mientras se reescriben los libros de récords— les sigan más buenas noticias en el frente contractual antes de que se abra otra ventana de fichajes.