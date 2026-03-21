Doble golpe para el Bolonia: Pobega y Odgaard, baja para el partido contra la Lazio. La convocatoria de Italiano y el estado de los dos lesionados

Según el parte médico publicado por el Bolonia, Pobega y Odgaard no podrán jugar mañana en el «Dall'Ara» debido a una molestia muscular: el primero en el iliopsoas derecho y el segundo en el muslo izquierdo. El objetivo del Bolonia es que ambos se recuperen a tiempo para el partido fuera de casa de Pascua en Cremona, el 5 de abril.