Disturbios en el partido de la Liga de Campeones en Madrid: la policía española actúa con brutalidad contra los aficionados del Bayern de Múnich

En las imágenes se ve cómo los agentes de policía arremeten contra los aficionados con porras, los empujan, los acorralan y, en algunos casos, se los llevan utilizando la fuerza. Por ejemplo, las fuerzas del orden se llevan a un hombre mayor mientras su hija lo llama desesperadamente.

No ha habido ninguna declaración oficial por parte del Bayern, y la policía de Madrid tampoco se ha pronunciado hasta ahora sobre los incidentes. Solo en las redes sociales se critica duramente la actuación de los agentes y se cuestiona la proporcionalidad de la intervención.



