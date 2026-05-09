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«Dijo que ya era suficiente»: Arne Slot explica por qué sustituyó a Rio Ngumoha, y el entrenador del Liverpool «comprende» la airada reacción de la afición
Slot aclara las dudas sobre el estado físico de Ngumoha
La sustitución de Ngumoha (17 años) por Alexander Isak a mitad de la segunda parte provocó abucheos de la afición del Liverpool. Ngumoha había asistido en el primer gol de Ryan Gravenberch, pero Slot afirmó que el cambio fue por necesidad, no por táctica.
«No está lesionado; tuvo calambres unos minutos antes, cuando se tiró al suelo», explicó Slot a los periodistas tras el partido. «Luego hablé con él y me dijo que ya había tenido suficiente, por eso lo sustituí. Es normal: si retiras a un jugador que está jugando bien y ha dado una asistencia, la gente no lo entiende. No era mi intención».
- AFP
La frustración en Anfield y las expectativas de la afición
El ambiente en Anfield se mantuvo tenso toda la tarde, pues el Liverpool no consiguió la victoria que necesitaba para clasificarse a la Liga de Campeones. Slot admitió que era consciente de cómo percibirían los aficionados el cambio, ya que desconocían el estado físico del joven cuando dejó el campo.
«Es un buen jugador, pero no creo que esté aún al nivel necesario para jugar al 50-60 % y marcar la diferencia», añadió el holandés. «Quizá los aficionados opinen de otra manera y crean que habría sido capaz de jugar a este nivel al 50 % o al porcentaje que sea para no estar lo suficientemente en forma como para esprintar y realizar sus acciones. Si no sabes eso [que tenía calambres], piensas: “¿por qué lo saca?”. Entiendo la reacción, pero no puedo dejar en el campo a un jugador que me dice que no puede seguir».
Decepción por el resultado final
El pitido final desencadenó una nueva oleada de abucheos, pues los Reds no lograron vencer a un Chelsea situado en la parte baja de la tabla. Slot compartió la decepción de la afición y admitió que empatar en casa contra los Blues no cumple con las expectativas históricas del Liverpool.
«Es lógico que estén enfadados; un 1-1 contra el Chelsea no es un resultado que deba celebrar este club», afirmó Slot. «Siempre aspiramos a la victoria y, si no ganamos, nos sentimos decepcionados, sobre todo en una temporada en la que no hemos logrado muchos triunfos. Es una frustración acumulada que quizá afloró tras el descanso, pero los jugadores y yo compartíamos el mismo sentimiento que los aficionados».
- AFP
Últimas noticias sobre las lesiones antes del partido contra el Villa
Además de la situación de Ngumoha, el Liverpool está pendiente de Ibrahima Konaté, que tuvo que abandonar el campo cojeando al final del partido. Como nota positiva, la plantilla recupera poco a poco su pleno potencial, ya que varias figuras clave están en la última fase de sus respectivas recuperaciones de cara al próximo viaje al Aston Villa.
Sobre Konaté y la lista de lesionados, Slot indicó: «Debemos esperar para ver su evolución, ya que se retiró cojeando. Dijo que fue un calambre, ojalá así sea. Mañana veremos cómo está. Mo [Salah] y Ali están cerca de volver, mientras que con Flo [Wirtz] debemos esperar para saber cómo se recupera».