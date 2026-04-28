Diego Simeone: ¿Un dinosaurio táctico o sigue siendo el hombre con el toque mágico del Atlético de Madrid?

Desde su llegada al club en 2011, Simeone ha ganado ocho títulos con los rojiblancos, incluidos dos de Liga. Además, acaba de meter al Atlético en semifinales de la Liga de Campeones por cuarta vez, a solo tres partidos de su primera Copa de Europa. Lo ha conseguido con una ética de trabajo y una pasión que conquistan a los aficionados neutrales.

Pese a ello, no todos los aficionados lo quieren dirigiendo a su equipo. Es el técnico mejor pagado del mundo, pero muchos no lo ven como el mejor por su estilo de juego, percibido como demasiado defensivo.

¿Se malinterpreta al técnico de 55 años? ¿Tiene razón Gullit al afirmar que Simeone no recibe el reconocimiento que se merece? ¿O sus métodos ya no encajan en la era moderna?