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Diego Simeone renovó todo el once del Atlético de Madrid para el partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones y, pese a ello, venció al Valencia

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Diego Simeone dio una lección de gestión en Mestalla al descansar a todos sus titulares de cara a la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal. A pesar de los cambios, su equipo suplente, con dos debutantes inspirados, venció 2-0 al Valencia.

  • Simeone se juega el todo por el todo antes del desplazamiento a Londres

    Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, mostró gran confianza en su plantilla y decidió cambiar los once titulares del partido anterior. Con la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal próxima, priorizó el descanso para Londres y presentó un equipo casi nuevo en Valencia.

    Aun con tan drástica rotación, el equipo visitante mostró serenidad, controló gran parte del encuentro y confirmó que la filosofía del “Cholo” cala en toda la plantilla. La decisión de descansar a sus estrellas resultó acertada: los suplentes respondieron y soportaron el ambiente hostil del Mestalla.

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    Las jóvenes promesas de la cantera, Luque y Cubo, dejan huella

    En la segunda parte, los canteranos aprovecharon su oportunidad. Iker Luque, de 20 años, rompió el empate en el 74’ con un remate al primer palo, solo 10 minutos después de salir del banquillo.

    Ocho minutos después, el también juvenil Cubo sentenció tras controlar un pase en profundidad de Antoine Griezmann y batir a Stole Dimitrievski con un disparo raso. El VAR confirmó el gol, y el banquillo colchonero estalló de alegría.

  • Predominio en los datos a pesar de la elevada rotación

    Las estadísticas mostraron la solidez del equipo renovado de Simeone. El Atlético terminó con 1,78 goles esperados (xG) en 20 disparos, lo que confirmó su peligro ofensivo pese a las ausencias. En defensa fue igual de firme: el Valencia no realizó ni un solo tiro a puerta, algo que no le sucedía desde febrero.

    Con esta victoria, el Atlético encadenó 10 partidos consecutivos marcando. Aunque era previsible que Simeone descansara titulares de cara al cruce de Champions, ni él esperaba que los canteranos brillaran tanto en un campo tan complicado.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Aumenta la expectación ante el enfrentamiento europeo

    El resultado sirve de trampolín para la visita al Emirates Stadium. Al rotar al once, Simeone garantiza que su equipo llegue fresco para enfrentar al Arsenal de Mikel Arteta el martes. La ida de semifinales de la Liga de Campeones acabó 1-1.

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