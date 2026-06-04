Diego Simeone quiere que Mason Greenwood, el «delantero perfecto», se incorpore al Atlético de Madrid, mientras que el Marsella pretende obtener hasta 100 millones de euros por su venta

Greenwood es prioridad para el Atlético de Madrid: Simeone lo ve como el «delantero perfecto». El técnico admira al jugador de 24 años desde su cesión en el Getafe, donde ya mostró su adaptación a La Liga.

Desde su paso a la Ligue 1 ha mantenido su alto nivel y su polivalencia en ataque lo hace muy atractivo para los colchoneros. Su explosivo cambio de ritmo y su puntería ante la portería lo convierten en el ingrediente ideal para darle más mordiente al último tercio del campo.