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Diego Simeone quiere que Mason Greenwood, el «delantero perfecto», se incorpore al Atlético de Madrid, mientras que el Marsella pretende obtener hasta 100 millones de euros por su venta
Simeone quiere fichar a Greenwood para el Metropolitano.
Greenwood es prioridad para el Atlético de Madrid: Simeone lo ve como el «delantero perfecto». El técnico admira al jugador de 24 años desde su cesión en el Getafe, donde ya mostró su adaptación a La Liga.
Desde su paso a la Ligue 1 ha mantenido su alto nivel y su polivalencia en ataque lo hace muy atractivo para los colchoneros. Su explosivo cambio de ritmo y su puntería ante la portería lo convierten en el ingrediente ideal para darle más mordiente al último tercio del campo.
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El Marsella pide una cifra astronómica por su estrella
El Metropolitano muestra cada vez más interés, pero el Marsella no tiene prisa por vender a su jugador más prolífico. Según el informe, el club francés aspira a obtener hasta 100 millones de euros, reflejo del valor de Greenwood tras una temporada con 26 goles y 11 asistencias en 45 partidos oficiales.
No obstante, el nuevo director deportivo, Gregory Lorenzi, ha reconocido que «si se presenta una oportunidad, habrá que considerarla», pues el club busca equilibrar sus cuentas de cara a la próxima temporada.
La salida de Julián Álvarez podría financiar el acuerdo
El fichaje de Greenwood depende del futuro de Julián Álvarez. El Atlético desmintió rumores sobre su traspaso al Barcelona, pero una gran oferta por el argentino le daría el dinero necesario para pagar los 100 M€ que pide el Marsella.
No obstante, si llegara una oferta millonaria por el argentino, el club madrileño dispondría de la liquidez necesaria para afrontar los 100 millones de euros que pide el Marsella por Greenwood; de lo contrario, esa cifra seguirá siendo un escollo insalvable en este mercado.
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La competencia se intensifica mientras el Manchester United observa
El Atlético no es el único interesado: la Roma, otro grande de Italia, también sigue al delantero y podría presentar una oferta inicial para reforzar el equipo de Gian Piero Gasperini de cara a la Liga de Campeones.
Además, el Manchester United sigue la operación con interés: vendió al jugador al Marsella en 2024 con una cláusula del 40 % de reventa. Si la puja entre Atlético y Roma alcanza los 100 millones de euros, los Red Devils obtendrán un importante ingreso que reforzará su presupuesto de verano.