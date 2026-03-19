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Diego Simeone insiste en que el Barcelona es «mejor» que el Atlético de Madrid tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones
Simeone prepara el terreno para un enfrentamiento titánico
El Atlético superó con solvencia un complicado partido de vuelta en el norte de Londres y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aunque la victoria por un marcador global de 7-5 sobre el Tottenham sugiere un avance cómodo, el equipo español tuvo que soportar momentos de presión antes de que su calidad individual acabara imponiéndose. Sufrió una derrota en el partido de vuelta después de que un penalti de Xavi Simons en el último minuto asegurara la victoria por 3-2 para el equipo local.
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El entrenador del Atlético reconoce la amenaza del Barça
Tras el pase del Atlético a los cuartos de final de la máxima competición europea, Simeone no tardó en centrar su atención en sus rivales nacionales. Mientras que muchos entrenadores podrían optar por los juegos psicológicos, el técnico del Atlético fue claro sobre quién parte como favorito de cara a este enfrentamiento.
«El Barcelona es mejor que nosotros, pero nos empujará a competir, esperemos que de la mejor manera posible», declaró Simeone según recoge AS. «Intentamos competir con el Barcelona,
que es el equipo con el que nos ha tocado. No tengo ninguna duda de que son el mejor equipo ofensivo de Europa. La posibilidad de un partido de cuartos de final contra ellos es un reto de alto nivel y nos exigirá estar a ese nivel».
Constancia en el escenario más importante
La victoria sobre el Tottenham supone la octava vez en 13 años que Simeone lleva al Atlético a los cuartos de final de la Liga de Campeones. A pesar de las críticas ocasionales sobre el estilo del equipo o las expectativas, el entrenador cree que su trayectoria habla por sí sola.
«A veces las palabras sobran. Los hechos y las cifras hablan por sí solos. Tenemos que seguir aportando toda nuestra energía, toda nuestra calidad, para seguir reinventándonos, y hoy el equipo ha realizado un esfuerzo tremendo», comentó.
- AFP
Un duro reto antes de los cuartos de final de la Liga de Campeones
El calendario previo a los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputarán a principios del mes que viene, será extremadamente exigente para el equipo de Simeone. Antes de viajar al Spotify Camp Nou para disputar el partido de ida, primero jugarán dos partidos cruciales de La Liga contra el Real Madrid el 22 de marzo y contra el Barça el 4 de abril. El Atlético ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la liga con 57 puntos en 28 partidos, a nueve puntos de los blancos y a 13 del líder, el Barça.
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