Diego Simeone insiste en que el Barcelona es «mejor» que el Atlético de Madrid tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones

Tras el pase del Atlético a los cuartos de final de la máxima competición europea, Simeone no tardó en centrar su atención en sus rivales nacionales. Mientras que muchos entrenadores podrían optar por los juegos psicológicos, el técnico del Atlético fue claro sobre quién parte como favorito de cara a este enfrentamiento.

«El Barcelona es mejor que nosotros, pero nos empujará a competir, esperemos que de la mejor manera posible», declaró Simeone según recoge AS. «Intentamos competir con el Barcelona, que es el equipo con el que nos ha tocado. No tengo ninguna duda de que son el mejor equipo ofensivo de Europa. La posibilidad de un partido de cuartos de final contra ellos es un reto de alto nivel y nos exigirá estar a ese nivel».