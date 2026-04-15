Es fiesta en Madrid: el Atlético se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones eliminando al Barcelona de Frenkie de Jong. Tras el espectacular partido, Diego Simeone mostró su emoción por la actuación de su equipo.
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Diego Simeone, emocionado tras eliminar al FC Barcelona: «¡Lo hemos vuelto a conseguir!»
El Atlético avanzó a semifinales con un global de 3-2, pese a perder en casa por primera vez desde 1997 en eliminatoria. El Barça ganó 1-2 en el Riyadh Air Metropolitano con tantos de Lamine Yamal y Ferran Torres, pero el gol de Ademola Lookman clasificó al equipo de Simeone. Es la tercera vez que los rojiblancos eliminan al gigante catalán en esta fase, tras 2014 y 2016.
Tras el partido, el técnico argentino se mostró orgulloso: «Eliminar al Barça en cuartos de la Liga de Campeones no es fácil. Me emociona ver al equipo luchar. Hemos reconstruido el plantel varias veces, pero ahora estamos otra vez entre los cuatro mejores de Europa», afirmó. El técnico destacó a Antoine Griezmann: «Es un genio.
«Es un genio. Con el tiempo entenderemos que tuvimos en nuestras filas a un jugador de talla mundial que marcaba la diferencia», agregó sobre el futbolista que pronto se marchará al Orlando City.
El Atlético alcanza las semifinales de la Champions por primera vez desde 2017. La afición ya sueña con la final, y Simeone lo llama un «nuevo capítulo» para el club. En semifinales se medirán al ganador del Arsenal-Sporting, con los ingleses defendiendo un 1-0.
Con el calendario apretado y la plantilla mermada tras el duelo contra los catalanes, el argentino deberá dosificar fuerzas. El miércoles 29 de abril el Atlético conocerá a su rival: Arsenal o Sporting.