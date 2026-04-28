Diego Simeone confirma el interés del Arsenal en fichar a Julián Álvarez antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el líder de la Premier League

Pese a los rumores de fichajes, Simeone centró a su plantilla en ganar la Liga de Campeones. Tras las finales de 2014 y 2016, el técnico argentino quiere por fin el título que se le escapó. Pero advirtió que las decepciones pasadas no garantizan éxito futuro.

«Nadie nos debe nada; debemos trabajar duro y esperar que la suerte esté de nuestro lado», añadió. «No hay presión, hay responsabilidad. Estamos cerca de un gran objetivo que el club nunca ha logrado. Debemos prepararnos; al final, los jugadores deciden con su experiencia, personalidad y ética de trabajo. Queremos jugar el partido que imaginamos y llevarlo a un terreno en el que les podamos hacer daño.

«Es extraordinario estar en otra semifinal. En 14 años hemos llegado cuatro veces. Es maravilloso, increíble. La fe y la energía de la afición nos contagian. Enfrentamos a un rival difícil, fuerte en balón parado, y vamos con todas nuestras esperanzas».