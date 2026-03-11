Getty/GOAL
Diego Simeone afirma que «nunca ha visto» nada parecido a la sorprendente sustitución de Antonin Kinsky tras el pesadillesco comienzo del Tottenham
El espectáculo de terror de Kinsky en Madrid
Encargado de defender la portería en uno de los ambientes más intimidantes de Europa, la noche del portero checo se desmoronó rápidamente en el Metropolitano. Aparentemente paralizado por la presión a alta velocidad de la delantera del Atlético, Kinsky parecía aislado mientras el equipo local aprovechaba sus errores. Los errores resultaron ser demasiado para el banquillo del Tottenham. En una decisión poco habitual en este nivel de juego, el desanimado joven fue sustituido en el minuto 17. Guglielmo Vicario entró en el campo para intentar cambiar el rumbo del partido, pero el daño ya estaba hecho y los Spurs acabaron cayendo por 5-2.
Simeone, sorprendido por una táctica despiadada
El entrenador del Atlético fue preguntado sobre la decisión de sustituir a un portero tan pronto en un partido eliminatorio de alto riesgo. Simeone dijo a Movistar: «No, nunca he visto eso en el fútbol profesional. No es mi problema, es el suyo, el de su entrenador y el del portero, y nosotros estamos centrados en nosotros mismos, no en las decisiones de los demás».
La naturaleza de la sustitución ha suscitado duras críticas por parte de los expertos, sobre todo porque Tudor pareció ignorar a Kinsky mientras este abandonaba el campo con paso pesado hacia el túnel. El exguardameta de Inglaterra Joe Hart fue especialmente crítico y acusó al entrenador del Tottenham de falta total de empatía en un momento que podría definir la carrera de un joven jugador. «Pasa junto a Tudor y ni siquiera le saluda. Si eso es gestión de personal, estoy atónito. Se queda ahí parado y finge que no ha pasado nada», se indignó Hart en TNT Sports. «Me rompe el corazón lo que le ha pasado al chico, me rompe el corazón. El Tottenham está hecho un desastre en este momento».
El entrenador del Atlético, feliz tras «forzar» un error del Tottenham
Para Simeone, el éxito de esa noche no solo se debió al marcador, sino también al esfuerzo de su equipo por provocar esos errores iniciales de Kinsky y la defensa del Tottenham. «Me gustó el equipo, tuvimos un impacto que se vio favorecido por los errores que les obligamos a cometer, lo que nos dio confianza, nos animó a seguir presionando en el campo contrario y a tomar una ventaja significativa», reflexionó Simeone. Sin embargo, a pesar de la ventaja de tres goles, advirtió que la eliminatoria de octavos de final está lejos de haber terminado: «El partido de vuelta seguramente será difícil... Sin duda, como todos los partidos en Europa».
Etapa crucial de la temporada para el Atlético
La ventaja de tres goles sobre los Spurs supone un colchón estratégico vital para los hombres de Simeone antes de una serie de partidos decisivos para la temporada. Tras el viaje a Londres para el partido de vuelta el 18 de marzo, el Atlético se enfrentará a dos pruebas consecutivas en la liga contra el Real Madrid y el Barcelona. Esta ventaja global sobre los Spurs le da un respiro muy necesario, y ahora el Atlético puede centrarse por completo en su próximo partido de Liga contra el Getafe este fin de semana.
