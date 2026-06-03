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Diego Kochen, joven portero estadounidense del Barcelona, saldrá cedido; el Lyngby danés es el favorito para ficharlo
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¿Qué pasó?
Kochen, muy valorado en el Barcelona, alternó la temporada pasada entre el primer equipo y el filial. Aunque no jugó con el primer equipo, fue el tercer portero —detrás de Joan García y Wojciech Szczesny— y entró en la convocatoria de 40 partidos del gigante español.
Además, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic en la cuarta división española la temporada pasada. Debutó con el primer equipo en un amistoso contra el Club América en 2023.
Según ESPN, el club le dejará salir cedido este verano para que sume minutos y continúe creciendo.
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Las esperanzas de Kochen con la selección estadounidense
Kochen ha sido un habitual de las selecciones juveniles de Estados Unidos y ha jugado en las categorías sub-16, sub-17, sub-19, sub-20 y sub-23. Aunque podría jugar con Venezuela o Perú, se ha centrado en defender los colores de la selección absoluta estadounidense.
Está cerca de lograrlo: fue convocado dos veces en 2024 y este verano entrena con el equipo absoluto junto a la promesa del Philadelphia Union, Andrew Rick, con lo que ambos viven de cerca la experiencia mundialista.
Un posible destino
Aunque el futuro de Kochen aún no está decidido, el Lyngby Boldklub es el candidato principal para ficharlo cedido este verano.
El club acaba de ascender a la Superliga danesa y, según los informes, está dispuesto a ficharlo a préstamo por toda la temporada, opción que Kochen también ve con buenos ojos. Su contrato con el Barcelona vence en 2028.
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¿Y ahora qué?
Kochen viajará con la selección estadounidense durante toda la Copa del Mundo, aunque no está en la lista oficial y no podrá jugar. Tras vencer a Senegal, Estados Unidos se medirá a Alemania este fin de semana y luego a Paraguay, Australia y Turquía en la fase de grupos.