Kochen, muy valorado en el Barcelona, alternó la temporada pasada entre el primer equipo y el filial. Aunque no jugó con el primer equipo, fue el tercer portero —detrás de Joan García y Wojciech Szczesny— y entró en la convocatoria de 40 partidos del gigante español.

Además, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic en la cuarta división española la temporada pasada. Debutó con el primer equipo en un amistoso contra el Club América en 2023.

Según ESPN, el club le dejará salir cedido este verano para que sume minutos y continúe creciendo.