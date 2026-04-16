Día Mundial del Fútbol Solidario: todo sobre el nuevo «Global Heart» del fútbol

El fútbol, conocido como «el deporte rey», el 26 demayo busca ser también el más generoso.

Aprovechando el impulso del Día Mundial del Fútbol de la ONU y mirando hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, nace una gran iniciativa benéfica: el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol. Apoyada por destacadas figuras del deporte y liderada por el movimiento social Common Goal, esta jornada busca unir a toda la familia futbolística para ayudar a comunidades necesitadas.

¿Quieres saber en qué consiste, quiénes participan y cómo involucrarte? GOAL te lo explica.