«Di Stefano, Kroos, Ronaldo y Mbappé en una sola persona»: Federico Valverde, del Real Madrid, está «realmente feliz» tras su increíble actuación contra el Manchester City

Federico Valverde, el héroe del Real Madrid, no se anduvo con falsas modestias tras su gala en la Liga de Campeones. «Ha sido increíble, estas son las noches con las que uno sueña», declaró el orgulloso autor de un hat-trick tras su desatada actuación en la victoria por 3-0 (3-0) contra el Manchester City en Movistar. Entradas por detrás, duelos en el centro del campo, tres goles por delante: Valverde estuvo en todas partes en el desigual partido de ida de octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.
«Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un partido como este. Estoy muy contento, pero sobre todo porque el equipo ha ganado», declaró el capitán. El equipo le debe la victoria sobre todo a él. En ausencia de las superestrellas Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el uruguayo dejó su huella en este entretenido duelo, abriendo así la puerta a los cuartos de final contra el Bayern de Múnich.
«Es el referente», elogió el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa: «Todo lo que un jugador del Real Madrid debe ser, lo es Fede Valverde». La prensa española lo colmó de elogios. «Fue Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en una sola persona», escribió Marca.
Federico Valverde, del Real Madrid, advierte sobre el partido de vuelta a pesar de la gran actuación: «En Manchester es muy difícil».
Al comienzo de su gala, Valverde le dio una asistencia a su portero: tras un pase largo del portero Thibaut Courtois, el uruguayo dejó atrás a su marcador con el primer toque y, con el segundo, el portero del City, Gianluigi Donnarumma, se deslizó en el vacío. Tras un pase de Vinicius Junior, aumentó la ventaja a 2-0 con un disparo colocado y, poco antes del descanso, realizó otra jugada magistral. Valverde levantó el balón por encima del defensa del City Marc Guéhi en el área y remató de volea un pase de Brahim Díaz. Vinicius también falló un penalti (57').
El duelo contra el campeón alemán parece ser ya una mera formalidad. El martes por la noche, el Bayern ganó por 6-1 (3-0) al Atalanta de Bérgamo. Los cuartos de final se disputarán los días 7/8 y 14/15 de abril.
Sin embargo, Valverde advirtió contra el exceso de confianza. «Los partidos en Manchester son muy duros. Tenemos que salir al campo como si el marcador estuviera 0-0 y trabajar duro», exigió. Pero admitió sin tapujos: «Hemos demostrado que podemos lograr grandes cosas cuando el equipo trabaja unido».
Federico Valverde: sus números esta temporada
Intervenciones 39 Goles 6 Asistencias 12