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Thuram InterGetty Images
Francesco Guerrieri

Traducido por

Di Canio tras el Fiorentina-Inter: «El Inter teme la pesadilla. Nunca había visto a Thuram tan desanimado, ¡qué error de Barella!»

El empate en Florencia ha frenado la carrera de los nerazzurri hacia el título, y los que les siguen se han acercado

El Inter tropieza en Florencia, lo que frena su carrera por el título y permite al Milan acercarse, ahora a seis puntos; por otro lado, la Fiorentina ha sumado un punto importante, tanto para la clasificación como, sobre todo, para la moral; tras el 1-1 contra el equipo de Cristian Chivu, hay un mensaje claro para todos los rivales: los viola siguen vivos, continúan alejados de la zona de descenso y encadenan su tercer resultado positivo en la liga (una victoria y dos empates). Los nerazzurri se habían adelantado con un gol de Pio Esposito en el primer minuto del partido; en la segunda parte, Cher Ndour marcó el gol del empate en el minuto 77.


  • «TIENEN MIEDO DE QUE SE REPITA LA PESADILLA DEL AÑO PASADO»

    Desde los estudios de Sky Sport, Paolo Di Canio comentó así la mala racha de los nerazzurri: «En el pasado, la gestión podía parecer un poco presuntuosa; esta vez parece una mezcla de miedo a no conseguirlo. Creo que la doble derrota en la Champions ante el Bodo/Glimt fue grave. Ya llevan tres semanas sin jugar en Europa, así que, físicamente, no hay excusas; creo que hay algo desde el punto de vista mental, tienen miedo de que se repita la pesadilla del año pasado. Ahora viene el Milan y también el Nápoles está remontando, esto puede presionar a un equipo que tiene dificultades en sus puntos clave. Nunca había visto a Thuram tan desanimado, Barella cometió un grave error en el gol de Ndour».


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