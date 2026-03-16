Di Canio se muestra duro con el Milan: «Un equipo sin personalidad. Leao se pasea por el campo y Pulisic se hace el ofendido»

Di Canio apunta el dedo a Leao: «El Milan siempre ha tenido dificultades contra equipos incluso menos dotados que la Lazio, sobre todo cuando tiene que llevar la iniciativa. Leao se limita a caminar, y solo ofrece la solución del contraataque. No se puede ver a un jugador que se limita a caminar durante 70 minutos mientras los demás se sacrifican y se enfada porque no le pasan el balón. Esto lo tiene que resolver Allegri. Hoy Max se enfada como un animal porque ve esta disputa: uno se esfuerza e intenta ligar el juego (Pulisic, nota del editor), sin hacerlo con él (Leao, nota del editor)… me has hartado. Yo lo habría sacado».