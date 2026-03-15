Di Canio: «¡Leao ha dado la lata! Allegri se ha cabreado muchísimo. Pulisic se deja la piel, él va a paso lento»

El exdelantero de la Lazio y actual comentarista de televisión Paolo Di Canio habló en el programa «Club» desde los estudios de Sky Sport tras el partido que el Milan perdió por 1-0 contra la Lazio, un resultado que no solo no reabrió la lucha por el Scudetto aprovechando el empate 1-1 del Inter contra el Atalanta, sino que además permitió a los nerazzurri alejarse en la clasificación con una ventaja de +8.

Di Canio ha señalado a Rafael Leão quien, en su opinión, hace muy poco para poder reclamar el puesto que ocupa en este equipo y, además, se permite discutir con Allegri en el momento del cambio.

Estas son sus palabras.