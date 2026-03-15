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Leao Allegri MilanDAZN
Emanuele Tramacere

Traducido por

Di Canio: «¡Leao ha dado la lata! Allegri se ha cabreado muchísimo. Pulisic se deja la piel, él va a paso lento»

El exdelantero de la Lazio y actual comentarista de televisión Paolo Di Canio habló en el programa «Club» desde los estudios de Sky Sport tras el partido que el Milan perdió por 1-0 contra la Lazio, un resultado que no solo no reabrió la lucha por el Scudetto aprovechando el empate 1-1 del Inter contra el Atalanta, sino que además permitió a los nerazzurri alejarse en la clasificación con una ventaja de +8. 

Di Canio ha señalado a Rafael Leão quien, en su opinión, hace muy poco para poder reclamar el puesto que ocupa en este equipo y, además, se permite discutir con Allegri en el momento del cambio.

Estas son sus palabras.

  • CAMINA DURANTE 70 MINUTOS

    «No se puede ver durante 70 minutos a un jugador que se limita a pasearse mientras los demás se dejan la piel. No es que un jugador esté ahí para recibir dos balones porque hace dos movimientos y luego no se esfuerza. A Pulisic lo sustituyeron en Cremona y estaba enfadado porque él corría y no se encontraba bien, pero el otro desperdició cuatro contraataques. Allegri está tratando de encontrar el equilibrio para dar una oportunidad mayor a uno u otro».

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  • ALLEGRI SE CABREA COMO UN BESTIA

    «Hace el mismo partido, o incluso peor, contra la Cremonese y decide dejar a Leao en el campo. Y no estaba en condiciones de reabrir la lucha por el Scudetto. Hoy Max se ha cabreado muchísimo porque —aunque él diga «no, tenemos que seguir concentrados en el objetivo de la Champions»— un entrenador es así».

  • «SE HA ROTO»

    «Hoy se ve que hay esta discusión con Pulisic, pero cuando uno se esfuerza en la fase de no posesión, viene a organizar el juego, y él no lo hace... así que le digo: "Ya basta, me has hartado"».

  • HABÍA QUE QUITARLO

    «Yo lo habría sustituido. Si veo espacios, puedo dejarlo, pero si tengo que poner dos delanteros, no puedo limitarme a hacer un desastre. Quedan 25 minutos para el final y el objetivo era, como mínimo, remontar y empatar».

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