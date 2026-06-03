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Desvelado: el precio de venta de Marc Cucurella, fijado por el Chelsea ante el interés del Real Madrid y el Barcelona
El Atlético de Madrid lidera la carrera por el título en España
El Atlético de Madrid quiere fichar a Cucurella, de 27 años, para reforzar su defensa. En las próximas semanas empezará a negociar con el Chelsea y busca cerrar el trato antes de que otros actúen. Ya ha contactado con el club londinense a través de su director deportivo, Mateu Alemany.
Aun así, persiste una diferencia de valoración: el Atlético busca cerrar el fichaje por menos de 50 millones de euros, mientras que el Chelsea pide cerca de 70 millones y recuerda que al jugador le quedan tres años de contrato.
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Barcelona y Real Madrid, en alerta
La pugna por Cucurella no se limita al Metropolitano: Barcelona y Real Madrid siguen su situación. Regresar a Cataluña tendría gran valor sentimental para el defensa, formado en La Masía. El jugador ha admitido que le resultaría «difícil rechazar» una oferta del club de su infancia, aunque las limitaciones económicas del Barça podrían obligarle a vender antes de presentar una propuesta formal.
El Real Madrid, que busca un central, también valora su energía y perfil técnico. Su regularidad en la Liga y su éxito internacional permiten al Chelsea pedir una prima por un jugador que ya superó un inicio complicado en Londres.
Una visión crítica de la política de cantera del Chelsea
A pesar de su rendimiento constante, Cucurella ha mostrado cierto desánimo por la dirección del club. Tras la eliminación de la Liga de Campeones 5-2 ante el París Saint-Germain, el defensa pidió más equilibrio entre juventud y experiencia. «Nos faltó experiencia», declaró a The Athletic. «Para muchos era la primera vez que jugaban un partido así y lo pagamos... Entiendo que es la política del club, fichar jóvenes y mirar al futuro, pero quienes seguimos aquí queremos ganar títulos y momentos así desaniman».
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El futuro depende de la valoración
El Chelsea está tranquilo gracias a la reciente renovación de Cucurella. Aun así, la directiva podría venderlo para ajustar la plantilla. No obstante, solo dejarán salir al jugador si reciben 61 millones de libras, cantidad que desean recuperar tras su costoso fichaje al Brighton en 2022. Con el mercado de verano y el Mundial de 2026 acercándose, el rendimiento internacional de Cucurella podría elevar aún más las ofertas por el lateral español.