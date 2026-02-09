Getty Images Sport
«Destrozado»: Jack Grealish, con el corazón roto, confirma que su temporada ha terminado tras someterse a una operación por una lesión en el pie.
Se acabó la temporada para Grealish
Grealish ha pasado la temporada en Merseyside y rápidamente se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados del Everton de David Moyes. El jugador de 30 años ha marcado dos goles y ha dado seis asistencias para el Everton en la Premier League esta temporada, pero no volverá a jugar con el club en 2025-26 tras sufrir una fractura por estrés en el pie. Moyes confirmó que la lesión se diagnosticó mientras el Everton le revisaba un problema en la pantorrilla. Declaró a los periodistas: «Es un duro golpe perderlo. No vino [quejándose] del pie. Recibió una patada en la pantorrilla y pensamos que estaría bien. Que solo era una patada en la parte posterior de la pantorrilla y que estaría bien en un par de días, pero le revisaron el pie y tiene una fractura por estrés. Es una verdadera lástima para el chico. Había vuelto a jugar, disfrutando y haciendo lo que se le da bien. Ha recibido un apoyo magnífico por parte de la afición del Everton. Le tienen en muy alta estima y es una pena que vaya a estar un tiempo de baja».
Grealish, «destrozado» por estar fuera por lesión
Grealish ha publicado una actualización en las redes sociales tras someterse a la operación. Desde la cama del hospital, ha escrito en Instagram: «No quería que la temporada acabara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado. Ya me han operado y ahora mi único objetivo es recuperarme. Sé con certeza que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he recibido desde que llegué a este increíble club lo es todo para mí. El personal, mis compañeros de equipo y, sobre todo, los aficionados han sido increíbles y me encanta representar a este club. Apoyaré a los chicos hasta el final y haré todo lo posible para volver lo antes posible. Gracias de nuevo por todo el cariño, significa mucho para mí. UTFT».
¿Podría Grealish quedarse en el Everton?
La lesión de Grealish significa que se enfrenta a un futuro incierto. El Everton tiene la opción de comprar a Grealish por 50 millones de libras este verano, cuando solo le quedarán 12 meses de contrato con el Manchester City, pero aún no está claro si ejercerán esa cláusula. Moyes ha sido preguntado sobre la situación tras la lesión de Grealish y se ha limitado a insistir en que es «demasiado pronto» para tomar cualquier decisión sobre su futuro. El Everton ha decidido sustituir a Grealish en el mercado de fichajes de enero, fichando a Tyrique George, cedido por el Chelsea, para lo que resta de temporada.
Por su parte, al entrenador del City, Pep Guardiola, le preguntaron sobre el futuro de Grealish en el Manchester City a principios de temporada y compartió su opinión diciendo: «Creo que tiene contrato con nosotros por un año más. Lo importante es que ha vuelto. Tiene una gran influencia en los partidos del Everton. Después de lo que ha pasado, quizá el Manchester City quiera que vuelva, pero no lo sé. Aún pueden pasar muchas cosas. Ya veremos. Lo importante es que está jugando de nuevo, muchos minutos. Ese es el estándar. Estoy feliz, de verdad, sinceramente, de que haya vuelto y esté dando lo mejor de sí mismo».
¿Qué viene después?
Grealish se centrará ahora en recuperar su forma física antes de lo que promete ser un interesante mercado de fichajes de verano. Se cree que el centrocampista está interesado en quedarse en el Everton, pero aún está por ver si los Toffees intentarán retenerlo. El Manchester City también podría estar preparado para algunos cambios importantes al final de la temporada, con especulaciones sobre la posible marcha de Pep Guardiola.
Traducido automáticamente por GOAL-e
