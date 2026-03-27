Destiny Udogie se perfila como la solución ideal para el lateral izquierdo del Manchester United, pero el exinternacional italiano aconseja a Sandro Tonali que se quede en el Newcastle

En cuanto al centro del campo, Materazzi expresó su deseo de que Tonali se quedara en St James' Park, a pesar de que podría fichar por cualquier equipo de élite de Europa. Destacó que la relación entre el jugador y la afición de los Magpies debería pesar más que el atractivo de los grandes rivales tras su regreso de una suspensión de diez meses.

Materazzi añadió: «Sandro Tonali puede jugar en cualquier equipo de Italia e Inglaterra, pero tiene que decidir si quiere quedarse en el Newcastle United porque ellos creyeron en él. La ciudad, la afición y el club creyeron en él y le apoyaron. Tiene que pensar también en eso, no solo en si podría jugar en el Arsenal, el Liverpool o el Manchester United. Me gustaría que se quedara en el Newcastle y construyera su legado».