Despedido por WhatsApp: el FC Bayern presionó de forma inusual a una de sus estrellas

En aquel momento, como en los meses anteriores, Coman era considerado un candidato a la venta por parte del campeón alemán. Al parecer, ya en enero, el director deportivo Max Eberl (52) intentó convencer al internacional francés para que se trasladara a la Liga Profesional Saudí, aunque sin éxito.

En verano llegó el segundo intento, poco después de fichar a Luis Díaz. El extremo izquierdo había llegado a la Säbener Straße procedente del Liverpool FC por 70 millones de euros poco antes del mensaje de WhatsApp. Era imprescindible vender a Coman un año antes de que expirara su contrato para recuperar parte del traspaso de Díaz y ahorrarse el generoso salario del héroe de la Liga de Campeones de 2020.

Esta vez triunfaron: el 15 de agosto Coman fichó por el Al-Nassr y el Bayern recibió 25 millones. Según Bild, el monto podría haber sido aún menor. Se critica a Eberl por haberse «conformado demasiado rápido»; el presidente Jan-Christian Dreesen (58) renegoció y añadió cinco millones más.