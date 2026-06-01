Desfile del Arsenal para celebrar el título: 75 aficionados «rescatados de las alturas» y 16 detenidos mientras los Gunners celebran su primer título de la Premier League en 22 años

El Cuerpo de Bomberos de Londres (LFB) informó que rescató a unas 75 personas que se habían subido a árboles, tejados y semáforos para ver el autobús descapotable donde viajaban Mikel Arteta y su plantilla, lo que requirió una gran operación de seguridad.

El subcomisario de la LFB, Pat Goulbourne, subrayó el desafío al que se enfrentaron los servicios de emergencia durante el desfile del trofeo. Aunque la mayoría de la multitud se comportó de forma responsable, las acciones de una minoría generaron riesgos importantes desde la tarde hasta bien entrada la noche en toda la zona de Islington.



