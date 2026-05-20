La EFL anunció el miércoles que el recurso del Southampton contra su expulsión de los play-offs fue rechazado de forma definitiva. El comité de arbitraje independiente confirmó la decisión en un comunicado: «El comité ha desestimado esta noche el recurso del Southampton Football Club contra la sanción impuesta por la comisión disciplinaria independiente tras reconocer múltiples incumplimientos de la normativa de la EFL. Por tanto, se mantiene la expulsión de los play-offs, la deducción de cuatro puntos para la temporada 2026-27 y la amonestación.

Por ello, el Middlesbrough, que había perdido la semifinal 2-1, avanza a la final.