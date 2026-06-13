Desde las lesiones de Bukayo Saka hasta el gran momento de Jude Bellingham: seis razones por las que Inglaterra NO ganará el Mundial

Lo único destacable del amistoso que Inglaterra jugó contra Nueva Zelanda fue la reacción ante la actuación de Rio Ngumoha, que animó la segunda parte de una victoria por 1-0 frente al equipo peor clasificado del Mundial. Algunos se preguntan por qué el extremo del Liverpool no entró en la convocatoria, ni siquiera en la prelista que permite reemplazos.

Es discutible si habría sido acertado incluir a un joven de 17 años con solo cinco titularidades en la Premier, pero lo que sí queda claro es que el banquillo inglés echará de menos algo de ese factor X.

Es comprensible que Tuchel haya dejado fuera a Phil Foden y Cole Palmer —ambos rindieron muy por debajo de su nivel la temporada pasada— y que Morgan Rogers, en gran forma, pueda incluso ser titular por delante de Bellingham (¡más sobre eso más adelante!).

Extraña más la ausencia de Morgan Gibbs-White, quinto máximo goleador de la Premier 2025-26 pese a jugar de “10” en un Nottingham Forest que luchó por no descender. ¿No habría sido más útil que Eberechi Eze, quien solo brilla ante el Tottenham y no aportó nada en la final de la Champions con el Arsenal?

Su compañero Noni Madueke tampoco aportó nada frente a un PSG ya cansado en Budapest; su único recurso parece ser forzar penaltis, lo que agrava la lesión de Saka. Su velocidad puede desequilibrar, pero, como se vio ante Costa Rica, falla en la definición.

En la otra banda, el resurgir de Marcus Rashford en el Barcelona es una buena noticia, mientras que Anthony Gordon vivió una temporada tan decepcionante con el Newcastle que el club decidió prescindir de él en los últimos partidos antes de su fichaje por el Camp Nou, lo que sorprendió a muchos observadores neutrales.

Gordon fue muy activo ante Costa Rica, pero Inglaterra carece de un suplente capaz de cambiar el partido. Ningún delantero aporta algo distinto a los titulares, y eso hace que la actuación de Ngumoha contra Nueva Zelanda resulte tan interesante.