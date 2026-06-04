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World Cup food story GFXGOAL

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Desde la poutine canadiense hasta el pão de queijo brasileño: saborea el Mundial 2026 con los platos favoritos de los grupos A, B y C en Nueva York

CULTURE
World Cup
Haití
Escocia
Brazil
Marruecos
Switzerland
Canadá
Qatar
Bosnia and Herzegovina
South Korea
Mexico
Sudáfrica

Descubre las mejores opciones gastronómicas para los días de partido de los grupos A, B y C del Mundial de 2026, y los restaurantes de Nueva York donde los aficionados pueden ver los encuentros y degustar sabores de todo el mundo.

Comida, fútbol y samba. ¿Hay algo mejor?

A menos de 10 días del Mundial, en Nueva York los aficionados ya pueden ir abriendo boca. Por los cinco distritos se sienten los sabores de la Copa Mundial de la FIFA 2026: desde restaurantes familiares del sur del Bronx que transmiten los partidos de México junto a enchiladas hasta locales brasileños con coxinha y pão de queijo al ritmo de samba.

Pocas ciudades igualan su mezcla de culturas, cocinas y aficiones, y ningún otro lugar de EE. UU. está mejor preparado para celebrar el deporte rey. Cada barrio ofrece sabores distintos, pero la escena es la misma: amigos y familias que se reúnen en torno a un partido, una comida y una ilusión compartida.

En la primera parte de esta serie de cuatro entregas, GOAL recorre los platos típicos de las selecciones de los Grupos A, B y C, todos disponibles en Nueva York, y los restaurantes donde los aficionados pueden saborear el torneo antes del pitido inicial.

  • TacosGetty

    México

    En el restaurante familiar Xochimilco, en el sur del Bronx, las empanadas son solo parte del encanto. Los aficionados acuden a este colorido local para ver partidos, desde grandes encuentros hasta derbis locales, animar, comer tacos y enchiladas, y disfrutar en familia.

    • Anuncios
  • BiltongGetty

    Sudáfrica

    En Kaia Wine Bar, en el Upper East Side, destacan los «viskoekie sliders» —tortitas de pescado crujiente con alioli caliente— y la hamburguesa de cordero casera. Para los aficionados al fútbol sudafricano y quienes quieran probar su gastronomía, el biltong —carne curada y secada al aire— es el aperitivo ideal.

  • fried chickenGetty

    Corea del Sur

    KRUSH es un bar deportivo en el barrio coreano de Nueva York que sirve pollo frito coreano con sabores a kimchi y transmite partidos todo el día. Para los seguidores de la República de Corea, el plato estrella los días de partido es pollo frito con una cerveza bien fría.

  • klobásaGetty

    Chequia

    El Bohemian Hall & Beer Garden, en Astoria (Queens), ofrece cervezas de barril checas y eslovacas y platos como escalope de cerdo, bratwurst y klobásas. Su terraza retransmite partidos de fútbol, especialmente los de la selección checa en el Mundial.

  • PoutineGetty

    Canadá

    La estrella canadiense Alphonso Davies ha dicho que su plato canadiense favorito es la poutine, así que esa es nuestra elección. En el restaurante The Canuck, en Chelsea, Nueva York, se pueden probar otras recetas canadienses; allí sirven la poutine clásica, con queso rallado, con setas o con láminas de chuletón de ternera.

  • Ćevapi Getty Images

    Bosnia y Herzegovina

    El plato nacional de Bosnia y Herzegovina es el ćevapi: salchichas a la parrilla en pan plano, con cebolla y kajmak, una crema láctea. Para muchos aficionados, nada mejor que un ćevapi mientras ven un partido, ya sea en el estadio o en un restaurante bosnio como Sarajevo Grill, en Astoria, Queens.

  • Chicken ShawarmaGOAL

    Qatar

    El shawarma de pollo es uno de los platos más populares en los días de partido en Catar. Es caliente, sustancioso y fácil de comer, ideal para quienes van a una fiesta, cenan en un restaurante o pasan todo el día viendo el Mundial.

    En Nueva York, quienes quieran algo similar pueden visitar restaurantes de cocina árabe como Au Za’atar, con locales en East Village y Midtown. No es qatarí, pero su shawarma, carnes a la parrilla y platos para compartir encajan a la perfección con la emoción del torneo.

  • Switzerland, bratwurstGetty

    Suiza

    La fondue es el plato suizo más famoso, pero en los días de partido los aficionados prefieren la bratwurst. Aunque hay pocos restaurantes suizos en Nueva York, el histórico Mont Blanc 52, en el Barrio de los Teatros, sirve salchichas suizas a la parrilla y otros platos tradicionales.

  • Pão de Queijo@vojoanaoficial

    Brasil

    Visita Beija Flor en Long Island City y sentirás que estás en Brasil, no junto al East River. El local suena a samba y proyectará el debut de Brasil contra Marruecos en pantallas gigantes.

    Su personal, en su mayoría de habla portuguesa, ofrece caipirinhas, pão de queijo y mandioca frita. Aunque la feijoada es el plato nacional, la coxinha es el bocado favorito para los días de partido.

  • Merguez and FritesGOAL

    Marruecos

    Merguez and Frites, en Astoria (Nueva York), ofrece cocina marroquí. Sus estrellas son el sándwich de kofta y el kibda. Para hinchas y visitantes, nada mejor que ver fútbol con una porción de tarta de garbanzos.

    En este Mundial, si quieres comer como un local, prueba el tajín: un guiso sustancioso cocinado a fuego lento que sigue siendo uno de los platos estrella de Marruecos.

  • Djon DjonRebel Restaurant & Bar

    Haití

    El «fritay», un surtido de fritos que puede incluir griot, plátanos y otros platos típicos, es muy popular en Haití para ver fútbol. En Nueva York, donde vive una gran comunidad haitiana, puedes disfrutar de esta cocina mientras sigues un partido en Djon Djon (Brooklyn), Rebel Restaurant & Bar (Lower East Side) o Golden Blue Bar & Restaurant, que retransmite muchos encuentros importantes.

  • BovrilGetty

    Escocia

    Aunque el haggis es el plato nacional de Escocia, los días de partido se suele optar por algo más sencillo y fácil de comer en las gradas. El pastel escocés, conocido como «pastel de fútbol», es un clásico entre los aficionados, mientras que el Bovril —bebida caliente de extracto de carne— completa la experiencia en los días fríos.

    En Nueva York, los aficionados escoceses encuentran un pedacito de su tierra en locales como Caledonia, con sedes en el Upper East Side y el Upper West Side y una amplia selección de whiskies, o el pub escocés St. Andrews, cerca de Broadway. Aunque los pasteles y el Bovril son más escasos que el whisky, estos locales permiten a los aficionados ver los partidos de Escocia en un ambiente propio de su país y contribuyen al éxito gastronómico de la ciudad durante el Mundial.