Desde Inglaterra: el Milan baraja una nueva opción para la delantera; les gusta Troy Parrott, ya se ha fijado el precio

El Milan sigue buscando un delantero centro de cara a la próxima temporada.

La cuestión del número 9 sigue siendo uno de los nudos por desatar en el mercado y el club de Via Aldo Rossi ya ha iniciado el proceso de selección para estar listo en la línea de salida de la próxima ventana de fichajes de verano. El rompecabezas ha sacado a la luz varios nombres y perfiles, entre ellos Mateo Retegui, Moise Kean y Dusan Vlahovic, en caso de que no se llegue a un acuerdo para la renovación de su contrato con la Juventus.

Pero desde Inglaterra surge una nueva pista.