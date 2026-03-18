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Troy ParrottIMAGO
Gabriele Stragapede

Traducido por

Desde Inglaterra: el Milan baraja una nueva opción para la delantera; les gusta Troy Parrott, ya se ha fijado el precio

Se necesita un número 9 para la próxima temporada y los rossoneri han incluido a un nuevo delantero en su lista.

El Milan sigue buscando un delantero centro de cara a la próxima temporada.

La cuestión del número 9 sigue siendo uno de los nudos por desatar en el mercado y el club de Via Aldo Rossi ya ha iniciado el proceso de selección para estar listo en la línea de salida de la próxima ventana de fichajes de verano. El rompecabezas ha sacado a la luz varios nombres y perfiles, entre ellos Mateo Retegui, Moise Kean y Dusan Vlahovic, en caso de que no se llegue a un acuerdo para la renovación de su contrato con la Juventus.

Pero desde Inglaterra surge una nueva pista.

  • A PIACE PARROTT

    Según informa el diario inglés TheIndependent, ha surgido un nuevo y diferente perfil para los rossoneri: se trata de Troy Parrott, autor de 32 goles en 43 partidos con la camiseta del AZ Alkmaar.

    Delantero titular de la selección irlandesa, está demostrando todo su talento esta temporada tanto en su club como en la selección.

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  • PRECIO Y COMPETENCIA

    Según informa la prensa inglesa, el club holandés ha fijado un precio de salida de 28 millones de euros. El AZ Alkmaar está dispuesto a escuchar todas las ofertas que puedan llegar a lo largo del verano, consciente de que hay varios clubes de la Bundesliga, la Liga y la Premier League interesados en este jugador nacido en 2002.

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