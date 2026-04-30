¡Otra vez con emoción! Leon Goretzka ve en los aspirantes al triplete del FC Bayern un recuerdo de aquellos tripletes que ganaron la liga, la Copa y la Supercopa en 2020, y cree que pueden repetir ese éxito seis años después.
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«¡Desde fuera es imposible imaginárselo!» Leon Goretzka destaca una particularidad del FC Bayern
«Tengo ganas de repetir lo de 2020, pero esta vez con nuestros aficionados; sería totalmente diferente», declaró Goretzka, que dejará el Bayern este verano tras ocho años, a la revista del club 51. Hace seis años, en plena pandemia, ganó su primer triplete y la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (1-0) en Lisboa se jugó a puerta cerrada.
Sin embargo, en lo deportivo hay paralelismos. La «confianza en nosotros mismos» de entonces «ha vuelto en las últimas semanas», opinó Goretzka. Aunque eso no garantiza el título en la máxima competición europea, «pero hay esa sensación especial que, con suerte, quizá tengas una o dos veces en tu carrera. Tenemos un equipo en el que todas las piezas encajan a la perfección. Tenemos calidad individual y, al mismo tiempo, ese hambre, esa voluntad de correr».
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Goretzka elogia al FC Bayern: «¡Es algo muy especial!»
Tras su marcha, recordará con «gratitud» «una etapa maravillosa, intensa y especial que sin duda echaré de menos». ¿Qué hace especial al Bayern? «Desde fuera no te puedes imaginar lo acogedor que es el vestuario», afirmó Goretzka.
«Es increíblemente competitivo, se exige mucho, pero al mismo tiempo me sentí a gusto desde el primer día», relató. «Peleas por los títulos más importantes en un ambiente familiar; esa mezcla es única».
El jugador de 31 años, quien aparentemente está cerca de un acuerdo con el AC Milan, desea que así sea. «Hay que conservar el ‘Mia san mia’, la antorcha debe seguir pasando de mano en mano».
Leon Goretzka: estadísticas con el Bayern Múnich esta temporada
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