Desde España - Real Madrid: Nico Paz es un fichaje «imprescindible»: todas las razones, el interés del Inter y la postura del Como

Un fichaje «imprescindible».
Así es como nuestros colegas españoles de Marca definen el regreso de Nico Paz al Real Madrid. Una misión que hay que llevar a buen puerto, un objetivo que alcanzar y una meta que superar para recuperar el control total de un jugador que ha demostrado un enorme margen de crecimiento y un potencial aún sin explotar al más alto nivel, además de ser un activo que podría reportar decenas y decenas de millones a losblancos el próximo verano en el mercado de fichajes.
De hecho, los factores que llevan a esta decisión son esencialmente dos: de interés deportivo y de carácter económico.