Desde España - Real Madrid: Nico Paz es un fichaje «imprescindible»: todas las razones, el interés del Inter y la postura del Como

Antes de empezar, sin embargo, intentemos aclarar las cosas.

Los derechos de Nico Paz —ahora jugador del Como— están en manos del Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra sobre el mediapunta de 21 años para traerlo de vuelta a casa en verano: será válida en el mercado de fichajes de verano de 2026 por una cifra de 9 millones de euros, mientras que se elevará a 11 en el de 2027.

A un precio tan asequible para un jugador que ya está valorado entre 60 y 70 millones, es difícil que los blancos dejen escapar la oportunidad de recuperar un talento de este calibre.

Los de Como también han intentado eliminar dichas cláusulas, proponiendo ceder el 50 % de la futura reventa al Real Madrid, pero la respuesta ha sido siempre negativa.