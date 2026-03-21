El Barcelona sigue ejerciendo una presión asfixiante para fichar este verano a Alessandro Bastoni, el lateral izquierdo del Inter. El club catalán está convencido y es consciente de que el proyecto deportivo, de cara a la próxima temporada, puede mejorarse con el fichaje de un defensa central zurdo de altísimo nivel, y el elegido por la directiva sigue siendo el internacional italiano, sobre el que se está gestando —según informan fuentes españolas— una operación importante desde el punto de vista deportivo y económico.
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Desde España - Barcelona: se han iniciado las negociaciones por Bastoni; el Inter ya busca un sustituto, y también surge el nombre de Buongiorno
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De hecho, el diario digital Sport informa de que el Barcelona ya entabló contactos a principios de la presente temporada con el entorno de Bastoni para conocer cuáles son los planes de futuro del jugador.
Según la misma fuente española, el Inter está valorando cómo la posible venta del defensa central podría financiar los futuros fichajes en el próximo mercado de verano.
PRECIO
En las últimas semanas, el Barcelona ha dado pasos concretos hacia Bastoni y el Inter. Según lo filtrado por el club de Viale della Liberazione —según informa Sport—, la cifra por la que se podría vender al defensa nerazzurro rondaría los 70 millones de euros, pero el club azulgrana está convencido de que ese precio de venta puede reducirse mediante algunas soluciones que están siendo estudiadas por la directiva catalana.
BÚSQUEDA DE UN SUSTITUTO
Un detalle que no hay que subestimar —subraya Sport— es que el Inter ya está barajando posibles sustitutos de Bastoni, con una lista de jugadores que va desde Alessandro Buongiorno, del Nápoles, y Evan Ndicka, de laRoma, hasta Jhon Lucumì, del Bolonia.
El Barcelona está dispuesto a intensificar los contactos a partir de abril y está estudiando la mejor opción —como la inclusión de una contrapartida en la operación— para intentar rebajar las posibles exigencias económicas de los nerazzurri.