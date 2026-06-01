Desde el ghanés Asamoah Gyan hasta el colombiano James Rodríguez: un repaso a las estrellas fugaces más memorables del Mundial

Hay un meme, a menudo mal citado, que dice:

A los tíos les encanta sentarse y poner nombres a los deportistas.

Y, por desgracia, hay algo de verdad en ello. Cualquier aficionado al deporte ha participado en alguna charla que se convierte en un concurso para ver quién recuerda al jugador más desconocido, uno cuyo nombre provoque la complicidad del grupo.

Papiss Cissé o Julio Olarticoechea, por ejemplo.

Es un ritual, y más aún en Mundiales. El torneo ha lanzado a muchos desconocidos: algunos sorpresa, otros no tanto. Pero algunos brillan demasiado rápido y luego desaparecen. ¿Qué pasa con esos tipos? Tienen un lugar especial en el fútbol. Por eso GOAL repasa a los mejores ‘éxitos efímeros’ de Mundiales.