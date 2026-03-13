Desde el futuro de Fullkrug y Nkunku hasta un nuevo número 9, pasando por Kostic: cómo podría cambiar el ataque del Milan

El verano pasado, Kean no era más que una posibilidad lejana: venía de la mejor temporada de su carrera y tenía una cláusula de rescisión de 62 millones de euros que lo ponía fuera del alcance de cualquier club que no jugara la Liga de Campeones. Hoy en día, ese precio ya no refleja el valor del jugador, ya que está viviendo una temporada de altibajos, con problemas físicos y un rendimiento general de la Fiorentina muy decepcionante, que no está a la altura de su verdadero potencial. Moise sigue encajando a la perfección en el perfil que busca Allegri: un delantero moderno capaz de atacar los espacios profundos con velocidad, pero que también tiene la capacidad de ocupar el área de penalti aprovechando su físico. Por no mencionar otros dos factores clave: el respeto mutuo entre las partes y su conocimiento del fútbol italiano. La intención del Milan es negociar el precio para rebajar la cláusula de rescisión y traer al club al delantero internacional italiano. También podría haber margen para incluir a un jugador técnico en el acuerdo, algo que la Viola acogería con agrado. No debería haber ningún problema importante con el propio jugador: a pesar de sus vínculos con Florencia y la Fiorentina, la búsqueda de un nuevo reto parece el escenario más probable, y las buenas relaciones con Tare (y con la directiva rossonera en general) son factores que podrían influir en su decisión. Un obstáculo podría ser Paratici, que no se despidió en los mejores términos del Milan después de que el acuerdo se frustrara en el último momento y podría preferir vender al jugador a otro club.