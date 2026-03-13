Con 44 goles marcados en 28 partidos de liga, el Milan ostenta el cuarto mejor registro goleador de la Serie A, por detrás del Inter (64), la Juventus (50) y el Como (46). Se trata de un promedio propio de la Liga de Campeones —en línea con el objetivo principal del club para esta temporada— que los rossoneri pretenden mejorar para luchar directamente por el Scudetto. El objetivo declarado es incorporar al equipo de Allegri a un auténtico número 9 capaz de marcar entre 15 y 20 goles por temporada, sin repetir los errores de la ventana de fichajes del verano pasado. Esto se debe, en parte, a que Vlahovic, favorito desde hace tiempo, está ahora, sorprendentemente, a punto de renovar su contrato con la Juventus, que vencía en julio. Pero, ¿cómo pretende el Milan remodelar su línea de ataque?
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Desde el futuro de Fullkrug y Nkunku hasta un nuevo número 9, pasando por Kostic: cómo podría cambiar el ataque del Milan
KEAN ES EL PRINCIPAL OBJETIVO (SIN CLÁUSULA DE LIBERACIÓN)
El verano pasado, Kean no era más que una posibilidad lejana: venía de la mejor temporada de su carrera y tenía una cláusula de rescisión de 62 millones de euros que lo ponía fuera del alcance de cualquier club que no jugara la Liga de Campeones. Hoy en día, ese precio ya no refleja el valor del jugador, ya que está viviendo una temporada de altibajos, con problemas físicos y un rendimiento general de la Fiorentina muy decepcionante, que no está a la altura de su verdadero potencial. Moise sigue encajando a la perfección en el perfil que busca Allegri: un delantero moderno capaz de atacar los espacios profundos con velocidad, pero que también tiene la capacidad de ocupar el área de penalti aprovechando su físico. Por no mencionar otros dos factores clave: el respeto mutuo entre las partes y su conocimiento del fútbol italiano. La intención del Milan es negociar el precio para rebajar la cláusula de rescisión y traer al club al delantero internacional italiano. También podría haber margen para incluir a un jugador técnico en el acuerdo, algo que la Viola acogería con agrado. No debería haber ningún problema importante con el propio jugador: a pesar de sus vínculos con Florencia y la Fiorentina, la búsqueda de un nuevo reto parece el escenario más probable, y las buenas relaciones con Tare (y con la directiva rossonera en general) son factores que podrían influir en su decisión. Un obstáculo podría ser Paratici, que no se despidió en los mejores términos del Milan después de que el acuerdo se frustrara en el último momento y podría preferir vender al jugador a otro club.
UN GRAN RETO PARA FULLKRUG
Es probable que Fullkrug ceda su puesto, si fuera necesario, a Kean o, en términos más generales, a otro delantero de la plantilla que ocupe el puesto de número 9: el «Panzer» del Hannover ha disputado aquí 12 partidos, con un total de 749 minutos, y ha marcado un gol decisivo contra el Lecce. Sin embargo, lo más importante es que Allegri solo lo ha alineado como titular desde el primer minuto en el partido fuera de casa contra la Fiorentina. Niclas ha impresionado a todos con su espíritu y su compromiso total con el equipo, jugando a pesar del dolor de una fractura en un dedo del pie, pero una posible recompra por 5 millones de euros por parte del West Ham no sería, sin duda, una inversión a largo plazo, no para este Milan. Por eso, tal y como están las cosas, es mucho más probable que sus caminos se separen al final de la temporada que el que se le fiche de forma definitiva.
NKUNKU AL BORDE DEL ABISMO
Seis goles y tres asistencias en 25 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia: ese es el balance hasta ahora de Nkunku, el fichaje más caro del mercado de verano pasado, con un precio base de 38 millones de euros y 4 millones en bonificaciones, además de un salario de 5 millones de euros. Christopher solo ha dejado entrever su potencial de primer nivel y debe ganarse su puesto para la próxima temporada con un final convincente de la actual campaña. Pero, independientemente de lo que piense el club, el propio jugador puede tener una opinión diferente, ya que no sintió mucha confianza por parte de la directiva durante el último mercado de fichajes de invierno.
LEAO SE DISPONE A RENOVAR SU CONTRATO
Leao, a pesar de los problemas de lesiones que le han afectado desde el inicio de la temporada, está trabajando duro para consolidarse como el delantero titular de Allegri. Y sus resultados, junto con su actitud, son impresionantes, teniendo en cuenta que solo le falta un gol para alcanzar la decena en la liga. Las posibilidades de que se quede la próxima temporada son altas, ya que sus representantes están negociando con el Milan para ampliar su contrato hasta 2031.
PULISIC, EN RESERVA
La situación de Pulisic es sin duda más compleja; las conversaciones sobre su futuro solo se mantendrán con su agente al final de la temporada, de mutuo acuerdo entre las partes implicadas. El Milan tiene la opción de ejercer la cláusula de renovación automática hasta 2028, y sin duda la ejercerá antes de sentarse a negociar un nuevo contrato que se extienda hasta 2031, con un aumento salarial significativo para intentar ahuyentar los cantos de sirena que han comenzado a sonar con fuerza desde el mercado de fichajes.
KOSTIC ESTÁ PROGRAMADO
Un fichaje para el presente (Kean) y otro para el futuro: este es el audaz y ambicioso plan del Milan. El nombre para el futuro sigue siendo Andrej Kostic, y Kirovski está convencido de que puede cerrar el acuerdo con el Partizan de Belgrado por unos 5 millones de euros más un porcentaje de cualquier futura reventa. El montenegrino, nacido en 2007, alternaría entre el Milan Futuro y el primer equipo bajo la tutela de Allegri.
LA PARTICIPACIÓN DE GIMÉNEZ ESTÁ EN DUDA
Por último, pero no por ello menos importante, está la situación de Giménez. Sin duda, es la más complicada, tanto por motivos económicos —dada la inversión de más de 30 millones de euros realizada hace año y medio para ficharlo del Feyenoord— como por motivos tácticos. Después de más de cuatro meses, «Bebote» está listo para volver al campo, quizá ya el próximo domingo contra la Lazio: Santi tendrá que ganarse su puesto en un Milan que también mira con optimismo hacia el escaparate del Mundial con vistas a un posible traspaso. Salvo que surjan ofertas realmente interesantes.