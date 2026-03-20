Desde el calendario hasta el regreso de los mejores: por eso el Nápoles puede creer en el título de liga

La principal razón para creer en ello es el calendario, sin duda más favorable para el Nápoles: aparte del enfrentamiento directo contra el Milan, previsto para el lunes de Pascua, los napolitanos recibirán en casa a la Lazio y al Bolonia, además de visitar al Como, todos ellos entre los diez primeros de la Serie A, aunque los equipos de la capital y de Emilia ya no tengan grandes objetivos en la clasificación. Luego, de cara a la permanencia, el partido en el Maradona contra la Cremonese y el desplazamiento a Pisa en la penúltima jornada, aunque para entonces los toscanos podrían estar ya fuera de juego. En resumen, los únicos verdaderos obstáculos para la racha parecen ser precisamente los rossoneri y los larianos, en plena lucha por el Scudetto y la Champions. El Inter, por su parte, se enfrenta a un camino nada fácil: los desplazamientos a Florencia y Como, el partido en casa contra una Roma herida y fuera de Europa, además de los partidos fuera de casa contra la Lazio y el Bolonia, rivales que suelen ser temibles para los nerazzurri lejos de San Siro. Todo ello para un equipo que parece haber perdido algo de seguridad, a pesar de los puntos de ventaja.















