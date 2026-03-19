Esta mañana, el periódico deportivo más importante de Argentina dedica su portada a Paulo Dybala y a su regreso a la patria, concretamente al Boca Juniors, que, según «Olé», parece cada vez más probable tras la expiración de su contrato con la Roma, prevista para el próximo 30 de junio.
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Desde Argentina, Dybala se acerca al Boca Juniors: todas las pistas apuntan al regreso de «La Joya» a su país natal. Su esposa tiene algo que ver
¿POR QUÉ NO ESTÁ JUGANDO DYBALA?
La enésima lesión de un jugador que ha sufrido numerosas interrupciones a lo largo de su carrera y que podría volver a los terrenos de juego solo a finales de abril, para los últimos partidos de la liga.
DYBALA-BOCA: SE PUEDE HACER
Tras varios intentos en los últimos tiempos, el regreso de Dybala a Argentina ya no es solo una simple idea. El diario «Olé» titula incluso «Joya Libertadores», lo que hace soñar a los aficionados del Boca Juniors, que anhelan volver a ganar la copa que ya han levantado seis veces a lo largo de su historia. El Boca Juniors cuenta con el sí de Dybala, cuya renovación de contrato con la Roma parece ya un espejismo. Queda por resolver el tema salarial con La Joya, que debería reducir los 6 millones que percibe actualmente en la capital.
LAS PISTAS
Detrás del fichaje de Dybala por el Boca Juniors se esconderían, sobre todo, motivos de carácter familiar. El regreso a su país natal permitiría al futbolista estar más cerca de sus padres, pero también complacer a su esposa, Oriana Sabatini, quien nunca ha ocultado su deseo de volver a Argentina. El nacimiento de su primera hija, Gia, podría resultar decisivo en este sentido. A alimentar este rumor contribuye también el anuncio en redes sociales de su esposa, la cantante, de que en un futuro próximo participará en un programa de televisión para una cadena argentina.