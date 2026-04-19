¿Desafiante o iluso? Roberto De Zerbi confía en que el Tottenham «gane cinco partidos seguidos», pese a llevar 15 sin ganar y haber caído al descenso en la Premier League

El próximo compromiso de los Spurs es visitar a Wolverhampton, colista, en un partido clave para la permanencia. Para garantizar la concentración, De Zerbi advirtió a plantel y cuerpo técnico que quien muestre una actitud deficiente durante los preparativos será apartado de inmediato.

«Estoy orgulloso de su rendimiento; deben ser más fuertes y centrarse solo en el partido contra el Wolverhampton. Que vengan al entrenamiento del lunes con una sonrisa; si no, se irán a casa. No tengo tiempo para gente negativa, jugadores tristes o ayudantes tristes», concluyó De Zerbi.