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¿Desafiante o iluso? Roberto De Zerbi confía en que el Tottenham «gane cinco partidos seguidos», pese a llevar 15 sin ganar y haber caído al descenso en la Premier League
Desenlace dramático en el tiempo de descuento para los Spurs
El Tottenham parecía encaminarse hacia tres puntos vitales después de que Xavi Simons marcara con un magnífico disparo con efecto para recuperar la ventaja, tras los goles anteriores de Pedro Porro y Kaoru Mitoma, del Brighton. Sin embargo, el empate en los últimos minutos deja al club sin una sola victoria en liga en el año natural 2026. Aunque De Zerbi ha introducido sin duda un estilo de juego más atractivo, la tarea de mantener la permanencia en la Premier League se ha convertido ahora en un reto titánico.
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Un ambicioso plan de supervivencia en el norte de Londres
De Zerbi no se deja intimidar por la presión ni por el nivel de los rivales que enfrentará su equipo en las próximas semanas. «Nos quedan cinco partidos, 15 puntos en juego, y este equipo puede ganar los cinco», afirmó. “Ahora quizá no se crean mis palabras, pero si ven el nivel de los jugadores, creo que podemos ganar los cinco. No es arrogancia, pero tenemos la calidad para lograrlo”.
De Zerbi se niega a aceptar la derrota
El empate, que el exdefensa de los Spurs Michael Dawson calificó como «una derrota en toda regla», deja al equipo a un punto de la salvación con solo cinco partidos por jugar. A pesar de las sombrías estadísticas, el exentrenador del Brighton está convencido de que su plantilla puede lograr un final de temporada perfecto. «Siempre creo en las cualidades de los jugadores. Han hecho un buen partido. Creo que podemos jugar mejor, con más calidad y calma, sobre todo con la posesión, pero ahora necesitamos este espíritu, esta actitud y esta mentalidad; aún no ha terminado», afirmó De Zerbi.
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Tolerancia cero con la negatividad
El próximo compromiso de los Spurs es visitar a Wolverhampton, colista, en un partido clave para la permanencia. Para garantizar la concentración, De Zerbi advirtió a plantel y cuerpo técnico que quien muestre una actitud deficiente durante los preparativos será apartado de inmediato.
«Estoy orgulloso de su rendimiento; deben ser más fuertes y centrarse solo en el partido contra el Wolverhampton. Que vengan al entrenamiento del lunes con una sonrisa; si no, se irán a casa. No tengo tiempo para gente negativa, jugadores tristes o ayudantes tristes», concluyó De Zerbi.