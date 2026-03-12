Getty/GOAL
Traducido por
Denuncia policial presentada tras el traspaso de Mason Greenwood al Marsella cuestionado por un miembro del personal en una supuesta disputa en la sala de juntas
Tensión entre bastidores en el Stade Velodrome
La Provence informa de que un alto ejecutivo del Stade Velodrome presentó la denuncia policial en cuestión tras una disputa interna que tuvo lugar durante el verano de 2024. Al parecer, las tensiones entre Benatia y Cecilia Barontini se intensificaron.
En ese momento, Barontini estaba encargada, por orden del presidente del club, Pablo Longoria, de supervisar los asuntos administrativos junto con Alban Juster. Al parecer, hubo desacuerdos con varias decisiones que se tomaron en ese momento.
- Getty
Cómo se intensificó la disputa interna en Marsella
Una de ellas estaba relacionada con la adquisición del internacional inglés Greenwood. Tras su impresionante actuación durante su cesión al Getafe en la temporada 2023-24, el Marsella presentó al Manchester United, equipo de la Premier League, una oferta de traspaso definitivo.
Finalmente, el acuerdo se cerró por 27 millones de libras (36 millones de dólares). Greenwood pudo abandonar Old Trafford después de que, en febrero de 2023, se retiraran todos los cargos que pesaban sobre él en un caso relacionado con acusaciones de intento de violación, agresión y comportamiento coercitivo y controlador.
Según La Provence, Barontini «se opuso» al fichaje de Greenwood. También se informa de que se opuso al fichaje del defensa internacional argelino Youcef Atal, tras haber visto cómo este recibía una condena de ocho meses de prisión suspendida y una multa de 45 000 euros por parte de un tribunal de Niza tras compartir un vídeo antisemita a raíz de los ataques a la Franja de Gaza que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023.
Barontini también habría expresado su preocupación por la conducta de Ali Zarrak, que se había convertido en una figura destacada en la estructura deportiva del Marsella junto a Benatia. Esos supuestos desacuerdos llegaron a su punto álgido a lo largo de varias semanas.
La Provence afirma que la disputa interna «culminó en un acalorado enfrentamiento en la oficina de Longoria en La Commanderie». Se dice que Barontini presentó posteriormente un informe del incidente que fue registrado por la policía local.
El presidente del Marsella pidió consejo a Greenwood a través de su madre.
El presidente del Marsella, Longoria, ha revelado que pidió consejo a su madre antes de comprometerse con un acuerdo para 2024 con Greenwood. Declaró a The Telegraph: «Para mí, es correcto hablar abiertamente sobre ello. Crear tabúes en la vida nunca es positivo. Para nosotros era una gran oportunidad de mercado desde el punto de vista deportivo, y analizamos muy detenidamente lo que realmente había sucedido.
En ese caso, tras haber hecho las comprobaciones oportunas y disponer de toda la información —y esta es la primera vez que hablo de ello—, llamé a mi madre. Y le dije: "¿Qué opinas, conociendo toda la situación?". Y mi madre, que trabajaba en el sistema penitenciario español, que tiene un modelo muy innovador, y que fue reconocida con la medalla del Estado, le pregunté, con toda esta información, "¿qué harías tú en mi lugar?". Y ella me dijo: "Hazlo". Con toda la información.
Era importante porque quería a alguien que no tuviera el incentivo del deporte, porque el talento está ahí, que su único incentivo fuera el bien de su hijo. Como hombre, no como presidente. Y, para mí, fue muy importante que ella me dijera, sabiendo todo esto, «hazlo».
Longoria continuó diciendo: «Sé que hay críticas. Sé que la situación, en muchas ocasiones, puede dañar la reputación. Pero, repito, si crees que estás tomando la decisión correcta, con el nivel adecuado de información y también desde una perspectiva humana, porque Mason es un buen chico, en serio. Desde entonces, duermo tranquilo por las noches».
- Getty
¿Traspaso en verano y plaza en el Mundial? La situación actual de Greenwood.
Greenwood se ha convertido en ganador de la Bota de Oro de la Ligue 1, al tiempo que ha logrado su mejor marca personal con 25 goles y sigue sumando esta temporada. En 2026 se habla cada vez más de su posible traspaso y aún podría cambiar su nacionalidad futbolística de Inglaterra a Jamaica, lo que le permitiría participar en la Copa del Mundo de este verano, si los Reggae Boyz superan la repesca interconfederativa.
Anuncios