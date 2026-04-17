Deniz Undav se beneficia del «impulso» de Lena: Julian Nagelsmann pone fin al debate sobre el Mundial

Para Nagelsmann, aparecer en el programa «Bestbesetzung» de MagentaTV es como jugar en casa. Antes de sentarse en un sillón turquesa en la sede del club, pasó por la casa de sus padres; en el pueblo aún tiene amigos, la gente lo trata con normalidad, aquí puede ser «el Julian de antes», cuenta, «es una sensación fantástica»Pero, como recuerda el presentador Johannes B. Kerner, este verano será el responsable del ánimo de todo el país.

¿Cómo afrontará su «sueño de la infancia», el Mundial? Con «muchísima ilusión», un toque de superstición —aunque reconoce que es «una tontería»— y con «su» Lena como consejera incondicional. Su mujer, «gracias a Dios, es muy sincera conmigo», afirma; tras errores o declaraciones desafortunadas, como la última sobre Undav, «me echa una bronca, lo cual también está bien».

Ya habló con Undav y el jugador del Stuttgart puede planificar su participación con tranquilidad. Aunque su rol de revulsivo pueda variar, esto afecta a todos, incluso a una superestrella como Musiala, quien viajará si su estado de salud lo permite, aclara Nagelsmann.