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«¡Démosle una lección al Manchester City!» - Thierry Henry reta a Mikel Arteta tras los rumores de su posible destitución y se ríe de las posibilidades del Arsenal de ganar el título si repiten sus pésimas actuaciones
Aumenta la presión sobre Arteta
El Arsenal alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones pese a una mala racha que incluyó la derrota 2-1 contra el Bournemouth, su tercera en cuatro partidos. Antes de enfrentar al Sporting de Lisboa, Arteta exigió a su plantilla «sin miedo» y «puro fuego» para detener una caída que les ha hecho perder más en quince días que en los primeros 49 encuentros de la temporada. Pero su opaco rendimiento europeo hace dudar a las leyendas del club sobre si el equipo recuperará la chispa a tiempo para el decisivo partido del domingo que puede otorgar el título.
Henry exige mejoras
La falta de chispa en el partido de vuelta contra los campeones portugueses provocó una dura reacción de Henry, quien duda de la eficacia del equipo para la recta final. Aun apoyando el proyecto de Arteta, el francés exigió un rendimiento dominante sobre el campo.
En declaraciones a CBS Sports sobre los recientes comentarios del entrenador, Henry dijo: «Creo en lo que él [Arteta] ha dicho, soy un gran creyente. Creo en lo que veo. Creo en la garra, pero cuando hablas así, tienes que demostrarlo. Pero esta noche no lo he visto. Hemos pasado, estoy muy contento, semifinales. Nunca lo hemos ganado, yo nunca lo he ganado, así que no puedo hablar mucho de todo eso, pero sí que gané la liga».
Fe entre risas
Henry se mostró divertido al preguntársele si el nivel contra el Sporting bastaría para enfrentar al City, dada su reciente hegemonía. Aun así, afirmó que esta temporada es la mejor oportunidad del Arsenal para callar a sus críticos.
Desde el Etihad, el máximo goleador de los Gunners añadió: «Id y ganad al City. Quiero ver ese fuego. Creo en Mikel, pero demostradlo.
No como esta noche, ni como contra el Bournemouth, el Brighton fuera o el Mansfield; ese no es el City que he visto esta temporada. Hablamos del equipo que ganó cuatro seguidos, solo interrumpido por el Liverpool.
Lo he dicho desde el principio: este año podemos ganar la liga. Es la mayor oportunidad de vuestra vida, no solo para callar bocas, sino para demostrar que podemos hacerlo. Así la gente dejará de usar esa palabra que no voy a mencionar. Yo creo en ello, pero estoy aquí en CBS y no puedo hacer nada. Quiero ver ese fuego en el Etihad».
- Getty Images Sport
Afrontar una recta final decisiva
El Arsenal lidera la Premier League con 70 puntos en 32 partidos. Este domingo visita al City: ganar le daría una ventaja de nueve puntos. Después visitarán al Newcastle el 25 de abril y, en mayo, se medirán a Fulham, West Ham y Burnley. Además, afrontarán la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.